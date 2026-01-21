SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

    En total, las tres regiones registran 20 fallecidos, 6.707 damnificados, 504 albergados y 294 lesionados.

    Imagen: Lukas Jara/Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

    Más de 44 mil hectáreas han sido arrasadas por una serie de incendios forestales que mantienen en alerta roja regional a Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde estas dos últimas han sufrido la mayor afectación.

    Este miércoles es la quinta jornada desde que se declaró la emergencia, la que llevó a que el Presidente Gabriel Boric declarara estado de catástrofe en Ñuble y Biobío.

    Al menos 20 personas han fallecido producto de los siniestros, con más de 700 casas destruidas, miles de damnificados y evacuaciones masivas en ambas regiones, mientras las zonas consumidas por las llamas superan ya el 212% del área arrasada en 2025.

    Revisa el minuto a minuto:

    Gobierno anuncia primeros apoyos ante la emergencia por incendios

    “Estamos en terreno junto a las distintas instituciones del Estado para enfrentar esta emergencia y entregar soluciones. Es por eso que constituimos el Comité de Ayudas Tempranas y anunciamos los primeros apoyos”, explica el gobierno desde sus redes sociales.

    Entre las ayudas están un bono de recuperación de entre $750.000 por afectación media y de $1.500.000 por afectación alta. Además, se instaurará una recuperación temprana de la infraestructura y alimentación animal y apícola.

    Cordero defiende reacción de instituciones ante incendios forestales

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en conversación con radio Universo, defendió la gestión por los incendios forestales de las instituciones encargadas.

    Conaf informa de 22 incendios en combate

    En su página web, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que se encuentran actualmente 22 incendios forestales en combate. Además, desde Senapred mantienen la alerta roja regional en Biobío, Ñuble y La Araucanía.

    Cancelan alerta roja en Biobío por calor extremo

    Cardenal Chomali critica a quienes se toman fotos en lugares de incendios forestales: “Es el tiempo de la oración y la ayuda eficaz”

    El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, realizó una crítica y un llamado en redes sociales: “Ir a sacarse fotos a la zona devastada por el incendio —donde hay tanto dolor por la pérdida de vidas humanas y el trabajo de toda una vida— demuestra la frivolidad de la cultura imperante. Es el tiempo de la oración y la ayuda eficaz, oportuna y silenciosa a los damnificados".

    Activan alerta SAE en Puente Victoria en la comuna de Concepción

    Senapred: 25 incendios en combate, 764 casas destruidas y más de 6.700 damnificados

    En su último balance de la jornada, Senapred informa que a las 22.30 horas se mantienen en alerta roja las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, además de la comuna de Mostazal, en la Región de O’Higgins.

    En total, hay 25 incendios en combate y los de mayor extensión se registran en las regiones de Ñuble, con más de 7.000 hectáreas consumidas, y Biobío, con más de 26 mil hectáreas afectadas.

    Durante esta jornada, fueron enviados 25 mensajes de alerta SAE, solicitando evacuaciones: dos de ellos en El Maule, cinco en Ñuble, nueve en Biobío y otros nueve en La Araucanía.

    En tanto, la cifra de fallecidos se mantiene en 20, 19 de ellos en Biobío y uno en Ñuble.

    En las tres regiones que se mantienen en alerta roja, se registra un total de 6.707 damnificados, 504 albergados y 294 lesionados.

    Finalmente, las casas destruidas por las llamas suman un total de 764: de ellas, 153 en Ñuble, 608 en Biobío y tres en La Araucanía.

    Más sobre:Incendios forestalesÑubleBiobíoAraucanía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ramírez remarca que “hay espacio” para incluir al PNL al gobierno de Kast: “Ayer se nombró a menos del 1% de los cargos”

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Trump retoma su trayecto a Davos tras regresar a EE.UU. por un fallo en el avión presidencial

    Von der Leyen advierte del cambio “permanente” en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

    Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

    Lo más leído

    1.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    2.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    3.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    4.
    Alcalde de Penco critica al gobierno: “La gente que toma las decisiones está en su casa calentita y se está quemando todo”

    Alcalde de Penco critica al gobierno: “La gente que toma las decisiones está en su casa calentita y se está quemando todo”

    5.
    Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

    Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Ramírez remarca que “hay espacio” para incluir al PNL al gobierno de Kast: “Ayer se nombró a menos del 1% de los cargos”
    Chile

    Ramírez remarca que “hay espacio” para incluir al PNL al gobierno de Kast: “Ayer se nombró a menos del 1% de los cargos”

    Incendios forestales: autoridades confirman el hallazgo de botellas plásticas con líquido acelerante

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

    El oro no detiene su escalada y el precio avanza a pasos agigantados a los US$ 5.000
    Negocios

    El oro no detiene su escalada y el precio avanza a pasos agigantados a los US$ 5.000

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia
    Tendencias

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días
    El Deportivo

    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    Sofyan Amrabat le da un nuevo dolor de cabeza a Manuel Pellegrini en el Betis

    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos
    Mundo

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Trump retoma su trayecto a Davos tras regresar a EE.UU. por un fallo en el avión presidencial

    Von der Leyen advierte del cambio “permanente” en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar