Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

Más de 44 mil hectáreas han sido arrasadas por una serie de incendios forestales que mantienen en alerta roja regional a Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde estas dos últimas han sufrido la mayor afectación.

Este miércoles es la quinta jornada desde que se declaró la emergencia, la que llevó a que el Presidente Gabriel Boric declarara estado de catástrofe en Ñuble y Biobío.

Al menos 20 personas han fallecido producto de los siniestros, con más de 700 casas destruidas, miles de damnificados y evacuaciones masivas en ambas regiones, mientras las zonas consumidas por las llamas superan ya el 212% del área arrasada en 2025.

Gobierno anuncia primeros apoyos ante la emergencia por incendios “Estamos en terreno junto a las distintas instituciones del Estado para enfrentar esta emergencia y entregar soluciones. Es por eso que constituimos el Comité de Ayudas Tempranas y anunciamos los primeros apoyos”, explica el gobierno desde sus redes sociales. Entre las ayudas están un bono de recuperación de entre $750.000 por afectación media y de $1.500.000 por afectación alta. Además, se instaurará una recuperación temprana de la infraestructura y alimentación animal y apícola.

Cordero defiende reacción de instituciones ante incendios forestales El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en conversación con radio Universo, defendió la gestión por los incendios forestales de las instituciones encargadas.

Conaf informa de 22 incendios en combate En su página web, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que se encuentran actualmente 22 incendios forestales en combate. Además, desde Senapred mantienen la alerta roja regional en Biobío, Ñuble y La Araucanía.

Cancelan alerta roja en Biobío por calor extremo

Cardenal Chomali critica a quienes se toman fotos en lugares de incendios forestales: “Es el tiempo de la oración y la ayuda eficaz” El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, realizó una crítica y un llamado en redes sociales: “Ir a sacarse fotos a la zona devastada por el incendio —donde hay tanto dolor por la pérdida de vidas humanas y el trabajo de toda una vida— demuestra la frivolidad de la cultura imperante. Es el tiempo de la oración y la ayuda eficaz, oportuna y silenciosa a los damnificados".

Activan alerta SAE en Puente Victoria en la comuna de Concepción
SENAPRED solicita evacuar sector Puente Victoria en la comuna de Concepción, Región del Biobío.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



Durante la…