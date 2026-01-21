SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast por despliegue por incendios: “Es bueno que el Presidente Boric esté en una comuna, y yo como mandatario electo esté en otra”

    “No me corresponde a mí hoy día calificar si lo han hecho bien o mal. A nosotros nos interesa que las cosas se hagan", sostuvo el mandatario electo sobre la gestión del gobierno en torno a la emergencia.

    Helen Mora 
    Helen Mora

    En medio de su recorrido por zonas afectadas por los incendios forestales, el presidente electo, José Antonio Kast, destacó el trabajo de Bomberos y otras instituciones, hizo un llamado a la unidad, y también se refirió al despliegue que está realizando el gobierno a propósito de la catástrofe.

    “Quiero darle las gracias a Bomberos de Chile por el trabajo incansable que hacen hoy día y no solamente aquí en Bulnes (...) También hacerle un reconocimiento especial a las policías, a Carabineros, a la PDI, a Gendarmería de Chile, a nuestras Fuerzas Armadas, porque hacen una labor que a veces no es vista en estos momentos y que es muy relevante para la seguridad”, dijo.

    Dicho eso, agregó: “Le agradezco también a nuestro futuro ministro de la Vivienda, Iván Poduje, que representa un equipo de chilenos que se la quiere jugar por la patria. Hoy día tenemos un solo partido, que es Chile, y por eso es que hacemos un llamado a la unidad nacional, a que también el Parlamento nos apoye cuando nos toque a nosotros trabajar por la reconstrucción, a todos los funcionarios públicos que nos colaboren, más allá de diferencias que pudimos haber tenido en el pasado o que hoy día podemos seguir teniendo, pero hoy día Chile nos convoca a todos”.

    “Lo que estamos haciendo con Iván y con otras personas que nos acompañan en distintas regiones es un recorrido, no es para marcar la diferencia, no es para decir, ‘mire, esta persona o esta institución lo está haciendo mal’, no, hoy día todo lo que tenemos que hacer es colaborar. Después podremos analizar si se hizo a la perfección o no. Hoy día tenemos que estar presentes”, continuó.

    En esa línea, destacó: “Este recorrido nos va a ayudar a nosotros también para la etapa que nos corresponde. Le planteamos al Presidente (Boric) que hoy día la emergencia le corresponde al actual gobierno, la reconstrucción va a recaer en nuestro gobierno, por lo tanto hoy día apoyemos en la emergencia y después también pedimos apoyo para la reconstrucción”.

    ¿Qué opina de la gestión de Boric?

    Kast ya había hablado en la mañana sobre la emergencia, pero ahora, sus palabras -desde Bulnes- coincidieron con un punto de prensa del Presidente Gabriel Boric que en ese momento se encontraba en Penco.

    En ese marco, fue consultado por su opinión sobre la gestión del gobierno en ejercicio.

    “Es bueno que el Presidente esté en una comuna y yo, como presidente electo, pueda estar en otra comuna, porque vamos aunando información”, sostuvo.

    En ese mismo tono, añadió: “No me corresponde a mí hoy día calificar si lo han hecho bien o mal. A nosotros nos interesa que las cosas se hagan. Podríamos gastar mucho tiempo en decir lo que no se hizo o también en felicitar por lo que se hizo, pero hoy día necesitamos ayuda, necesitamos que toda nuestra energía esté en solucionar la emergencia, no en criticar lo que se hizo o no se hizo por parte del gobierno”.

    Más sobre:IncendiosÑubleBiobíoGabriel BoricJosé Antonio KastReconstrucción

