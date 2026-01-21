SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales consumen 212% más hectáreas que el año pasado

    Con varios incendios en combate y más de 40 mil hectáreas afectadas en las últimas semanas, el sur del país enfrenta una de las temporadas más difíciles de los últimos años. Aunque hay menos focos que en 2025, la superficie arrasada casi se triplica, con Biobío y Ñuble como las zonas más golpeadas.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Son 32 incendios forestales los que hasta la tarde de este martes estaban en combate en el sur del país, según el último balance entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Principalmente los focos activos se concentran en las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble: todas bajo Alerta Roja regional.

    En La Araucanía, cinco incendios activos afectan a las comunas de Temuco, Nueva Imperial, Lumaco, Collipulli y Angol, siendo el más extenso Alboyanco, con una superficie preliminar de 1.945 hectáreas. Le siguen los siniestros Bolilche (668 ha) y Santa Cruz (657 ha).

    En la región del Biobío, los de mayor extensión son Trinitarias, en Concepción, que alcanza las 15.260 hectáreas, Rancho Chico, con 7.070 hectáreas; además de Rucahue Sur, en Laja, con 4.502 hectáreas.

    En Ñuble, por otro lado, se reportan cuatro incendios con alerta roja, entre ellos Perales Biobío, en Ránquil, con 4.500 hectáreas, y Monte Negro, en Quillón, con 1.500 hectáreas. Además, Conaf informó un incendio controlado en Pinto y otro extinguido en San Nicolás.

    En resumen, el fuego avanzó por cerca de 40 mil hectáreas en las últimas semanas. 29 mil hectáreas de ella corresponden al Biobío y más de 8 mil a Ñuble.

    19-01-2026 Noche en la zona del incendio en Lirquen FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Siguiendo la lógica de los datos, desde el inicio de esta temporada de incendios, que comenzó en septiembre, se han quemado 59.770 hectáreas a lo largo del país, distribuidos en 2.916 focos de distinta intensidad. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado se puede apreciar que hay un 7% menos en cantidad de incendios, pero la superficie afectada casi triplica a la que incidió sobre el territorio nacional en el periodo anterior.

    Las cifras de Conaf muestran que, con los incendios del inicio de la temporada y sumado a los que ocurrieron durante los últimos días en el sur del país, hay un 212% más de superficie arrasada por el fuego, en comparación al año pasado, prácticamente el triple del área afectada hasta este momento. Ahora, si lo comparamos con el quinquenio 2021-2025, los incendios de esta temporada ya superan en un 86% al promedio de territorio afectado por el fuego.

    A esto se suma que las autoridades entregaron un nuevo balance sobre los incendios forestales tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) donde señalaron que la cifra de viviendas destruidas aumentó a 590.

    El mensaje de Boric

    Desde La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación de incendios. Entre un ensordecedor sonido de la alerta SAE, actualizó las acciones que realizaron durante el martes, y lo que pretenden hacer a raíz de esta tragedia. “Tenemos que evacuar, lo sé”, dijo antes de empezar su declaración.

    Según comentó, la cifra de fallecidos se mantiene en 20 personas, y agregó que la orden de comenzar la reconstrucción no puede darse hasta saber que no hay más cuerpos por encontrar. Asimismo, la máxima autoridad fue se refirió a las agresiones en contra de voluntarios de Bomberos en Angol. “Cualquier persona que agreda a Bomberos va a sufrir la máxima severidad”, dijo.

    Por otro lado, explicó que las investigaciones involucran a la PDI, la Fiscalía y Carabineros, y recalcó: “Quien quiera cometer o quien esté pensando en cometer estos delitos sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo respecto a lo que había antes y lo vamos a encontrar”, dijo.

    Presidente Boric en La Araucanía, sobre incendios.

    En tanto, el gobierno desplegó un conjunto de medidas orientadas a la protección social, la salud y la conectividad de las comunidades afectadas por los incendios forestales. En materia de albergue y ayuda humanitaria, se habilitaron servicios de alimentación Junaeb en 12 albergues para las personas evacuadas. Asimismo, se distribuyeron 22 toneladas de ayuda, incluyendo frazadas, colchones, agua, alimentos, kits de aseo domiciliario y de higiene personal.

    En el plano económico, el mandatario firmó un decreto que habilita medidas de alivio tributario —como prórrogas de pagos, condonaciones y suspensión de cobros— para contribuyentes de comunas declaradas zona de catástrofe en Ñuble y Biobío.

    Si bien, el incendio que afecta al sur ha sido devastador en poco tiempo, aún no supera otros, como el de Santa Olga, que en 2017 arrasó con más de 160 mil hectáreas de terreno; o el de Valparaíso, el cual en 2024 afectó a más de 43 mil hectáreas y cobró la vida de 137 personas.

    Según explica Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, el verano 2025–2026 se desarrolla bajo una condición de La Niña débil, con alta probabilidad de mantenerse entre diciembre y febrero. Este contexto climático favorece temperaturas máximas sobre lo normal en amplias zonas del país y precipitaciones bajo lo normal en parte del tramo centro–sur.

    Humo de los incendios forestales. Foto: ATON.

    En la práctica, ello implica un promedio estacional más cálido y la posibilidad de nuevas olas de calor, con varios días consecutivos de temperaturas extremas en la zona central, similares a las observadas a fines de 2025 e inicios de 2026. Estas condiciones, sumadas a cielos despejados y baja humedad, elevan significativamente el riesgo de incendios forestales cuando coinciden calor, viento y material vegetal seco. En contraste, en el extremo norte interior se espera hacia fines de enero y durante febrero la ventana típica de lluvias altiplánicas, de carácter convectivo y localizado, asociadas al transporte estival de humedad desde el este.

    Respecto del riesgo inmediato, Santibáñez advierte que la semana del 19 al 25 de enero se inicia en un contexto de emergencia activa y alta sensibilidad social, con un escenario meteorológico que sigue siendo desfavorable para su control. La persistencia de altas temperaturas en la zona centro y centro–sur, especialmente en valles interiores e interfaces urbano–rurales, mantiene elevado el riesgo de ocurrencia y propagación, al acelerar el secado de combustibles finos.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Este cuadro, según comenta, “genera ventanas críticas de propagación rápida entre las 12:00 y las 19:00 horas y aumenta la probabilidad de incendios por fuentes de ignición evitables", razón por la cual se ha reforzado el llamado a la corresponsabilidad preventiva.

    Juan Anzieta, gerente de Patrimonio y Sustentabilidad de Arauco, comentó que durante el día se dedicaron a ensanchar cortafuegos ya existentes y construir nuevas estructuras de protección para evitar que el incendio se siga propagando hacia el este. “Hemos puesto una serie de recursos, drones con imágenes térmicas para poder orientar el trabajo de las motoniveladoras y esperamos que con esto, en los próximos días, ojalá poder declarar la emergencia como terminada”.

    En otras medidas, las empresas Arauco y OroraTech entregaron a Conaf acceso gratuito a una plataforma satelital para enfrentar incendios durante la emergencia. Con 42 satélites y sensores infrarrojos, esto permite detección temprana, monitoreo casi en tiempo real y simulaciones de propagación, apoyando decisiones operativas y la protección de personas, ecosistemas e infraestructura. Y en esa misma línea, un equipo técnico de Imagine-IT junto a DeepHub liberó un sitio con información satelital óptica que permite evaluar áreas afectadas, severidad del daño y apoyar decisiones urgentes en plena emergencia.

    Más sobre:IncendioPencoLirquénIncendios forestalesÑubleBiobíoHectáreas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Siete claves del gabinete con que Kast se alista a gobernar

    Cómo será el comité político de Kast

    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    Lo más leído

    1.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    2.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    3.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    4.
    Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

    Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

    5.
    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros
    Chile

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura
    Negocios

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”
    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar