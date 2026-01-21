El fuego casi triplica su huella: incendios forestales consumen 212% más hectáreas que el año pasado

Son 32 incendios forestales los que hasta la tarde de este martes estaban en combate en el sur del país, según el último balance entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Principalmente los focos activos se concentran en las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble: todas bajo Alerta Roja regional.

En La Araucanía, cinco incendios activos afectan a las comunas de Temuco, Nueva Imperial, Lumaco, Collipulli y Angol, siendo el más extenso Alboyanco, con una superficie preliminar de 1.945 hectáreas. Le siguen los siniestros Bolilche (668 ha) y Santa Cruz (657 ha).

En la región del Biobío, los de mayor extensión son Trinitarias, en Concepción, que alcanza las 15.260 hectáreas, Rancho Chico, con 7.070 hectáreas; además de Rucahue Sur, en Laja, con 4.502 hectáreas.

En Ñuble, por otro lado, se reportan cuatro incendios con alerta roja, entre ellos Perales Biobío, en Ránquil, con 4.500 hectáreas, y Monte Negro, en Quillón, con 1.500 hectáreas. Además, Conaf informó un incendio controlado en Pinto y otro extinguido en San Nicolás.

En resumen, el fuego avanzó por cerca de 40 mil hectáreas en las últimas semanas. 29 mil hectáreas de ella corresponden al Biobío y más de 8 mil a Ñuble.

19-01-2026 Noche en la zona del incendio en Lirquen FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Siguiendo la lógica de los datos, desde el inicio de esta temporada de incendios, que comenzó en septiembre, se han quemado 59.770 hectáreas a lo largo del país, distribuidos en 2.916 focos de distinta intensidad. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado se puede apreciar que hay un 7% menos en cantidad de incendios, pero la superficie afectada casi triplica a la que incidió sobre el territorio nacional en el periodo anterior.

Las cifras de Conaf muestran que, con los incendios del inicio de la temporada y sumado a los que ocurrieron durante los últimos días en el sur del país, hay un 212% más de superficie arrasada por el fuego, en comparación al año pasado, prácticamente el triple del área afectada hasta este momento . Ahora, si lo comparamos con el quinquenio 2021-2025, los incendios de esta temporada ya superan en un 86% al promedio de territorio afectado por el fuego.

A esto se suma que las autoridades entregaron un nuevo balance sobre los incendios forestales tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) donde señalaron que la cifra de viviendas destruidas aumentó a 590.

El mensaje de Boric

Desde La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación de incendios. Entre un ensordecedor sonido de la alerta SAE, actualizó las acciones que realizaron durante el martes, y lo que pretenden hacer a raíz de esta tragedia. “Tenemos que evacuar, lo sé”, dijo antes de empezar su declaración.

Según comentó, la cifra de fallecidos se mantiene en 20 personas, y agregó que la orden de comenzar la reconstrucción no puede darse hasta saber que no hay más cuerpos por encontrar. Asimismo, la máxima autoridad fue se refirió a las agresiones en contra de voluntarios de Bomberos en Angol. “Cualquier persona que agreda a Bomberos va a sufrir la máxima severidad”, dijo.

Por otro lado, explicó que las investigaciones involucran a la PDI, la Fiscalía y Carabineros, y recalcó: “Quien quiera cometer o quien esté pensando en cometer estos delitos sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo respecto a lo que había antes y lo vamos a encontrar ”, dijo.

Presidente Boric en La Araucanía, sobre incendios.

En tanto, el gobierno desplegó un conjunto de medidas orientadas a la protección social, la salud y la conectividad de las comunidades afectadas por los incendios forestales. En materia de albergue y ayuda humanitaria, se habilitaron servicios de alimentación Junaeb en 12 albergues para las personas evacuadas. Asimismo, se distribuyeron 22 toneladas de ayuda, incluyendo frazadas, colchones, agua, alimentos, kits de aseo domiciliario y de higiene personal.

En el plano económico, el mandatario firmó un decreto que habilita medidas de alivio tributario —como prórrogas de pagos, condonaciones y suspensión de cobros— para contribuyentes de comunas declaradas zona de catástrofe en Ñuble y Biobío.

Si bien, el incendio que afecta al sur ha sido devastador en poco tiempo, aún no supera otros, como el de Santa Olga, que en 2017 arrasó con más de 160 mil hectáreas de terreno; o el de Valparaíso, el cual en 2024 afectó a más de 43 mil hectáreas y cobró la vida de 137 personas.

Según explica Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, el verano 2025–2026 se desarrolla bajo una condición de La Niña débil, con alta probabilidad de mantenerse entre diciembre y febrero. Este contexto climático favorece temperaturas máximas sobre lo normal en amplias zonas del país y precipitaciones bajo lo normal en parte del tramo centro–sur.

Humo de los incendios forestales. Foto: ATON.

En la práctica, ello implica un promedio estacional más cálido y la posibilidad de nuevas olas de calor, con varios días consecutivos de temperaturas extremas en la zona central, similares a las observadas a fines de 2025 e inicios de 2026. Estas condiciones, sumadas a cielos despejados y baja humedad, elevan significativamente el riesgo de incendios forestales cuando coinciden calor, viento y material vegetal seco. En contraste, en el extremo norte interior se espera hacia fines de enero y durante febrero la ventana típica de lluvias altiplánicas, de carácter convectivo y localizado, asociadas al transporte estival de humedad desde el este.

Respecto del riesgo inmediato, Santibáñez advierte que la semana del 19 al 25 de enero se inicia en un contexto de emergencia activa y alta sensibilidad social, con un escenario meteorológico que sigue siendo desfavorable para su control. La persistencia de altas temperaturas en la zona centro y centro–sur, especialmente en valles interiores e interfaces urbano–rurales, mantiene elevado el riesgo de ocurrencia y propagación, al acelerar el secado de combustibles finos.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Este cuadro, según comenta, “genera ventanas críticas de propagación rápida entre las 12:00 y las 19:00 horas y aumenta la probabilidad de incendios por fuentes de ignición evitables", razón por la cual se ha reforzado el llamado a la corresponsabilidad preventiva.

Juan Anzieta, gerente de Patrimonio y Sustentabilidad de Arauco, comentó que durante el día se dedicaron a ensanchar cortafuegos ya existentes y construir nuevas estructuras de protección para evitar que el incendio se siga propagando hacia el este. “Hemos puesto una serie de recursos, drones con imágenes térmicas para poder orientar el trabajo de las motoniveladoras y esperamos que con esto, en los próximos días, ojalá poder declarar la emergencia como terminada”.

En otras medidas, las empresas Arauco y OroraTech entregaron a Conaf acceso gratuito a una plataforma satelital para enfrentar incendios durante la emergencia. Con 42 satélites y sensores infrarrojos, esto permite detección temprana, monitoreo casi en tiempo real y simulaciones de propagación, apoyando decisiones operativas y la protección de personas, ecosistemas e infraestructura. Y en esa misma línea, un equipo técnico de Imagine-IT junto a DeepHub liberó un sitio con información satelital óptica que permite evaluar áreas afectadas, severidad del daño y apoyar decisiones urgentes en plena emergencia.