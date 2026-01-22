SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno confirma nueva víctima fatal, cuatro detenidos por delito de incendio y 817 viviendas destruidas

    Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que producto de la emergencia en Ñuble, Biobío y La Araucanía, se registran 544 personas albergadas y 20.278 damnificados.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios

    Tras participar en un nuevo Cogrid Nacional, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que aumentaron a 21 las víctimas fatales por los incendios que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía las que se mantienen en alerta roja-, luego de que esta jornada se informara una nueva persona fallecida en Lirquén, en la Región del Biobío.

    De esta forma, llegan a 20 los decesos contabilizados en esta última región, los que se suman a la única víctima fatal informada en la Región de Ñuble.

    Del total de fallecidos, 11 han sido identificadas por el Servicio Médico Legal (SML).

    En materia de afectación, hasta las 20 horas de este miércoles se registran 544 personas albergadas, 14 albergues operativos, 20.278 personas damnificadas y 817 viviendas destruidas.

    En el combate al fuego, en las tres regiones, trabajan 93 aeronaves y se han transportado más de 130 toneladas de ayuda, informó el secretario de Estado.

    Incendios en combate

    El ministro Elizalde confirmó que, hasta las 18 horas, se registraban 21 incendios en combate, “los más importantes el incendio Perales Biobío, en Ránquil; Montenegro, en Quillón; Rahuil Bajo, en Ránquil; San Lorenzo, en Quillón; Trinitarias y Rancho Chico, en Concepción; Rucahue Sur, en Laja, y San Lorenzo, en Florida”.

    Para dar cuenta de la magnitud de la emergencia, el ministro Elizalde indicó que “en la temporada de incendios se han enviado en total 290 mensajes SAE y, de ellos, 210 corresponden a los enviados a contar del 17 de enero”.

    Prohibición de drones

    Asimismo, el secretario de Estado informó que se dictó la prohibición de la utilización de drones en las áreas de los incendios, medida que incluye a los medios de comunicación.

    “Es muy peligroso que se operen estos drones, porque esto podría provocar un accidente con las aeronaves que están combatiendo los incendios”, sostuvo Elizalde.

    Detenidos

    Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que se registran 11 personas detenidas, 4 de ellas por el delito de incendio y 7 por infracción al toque de queda.

    Respecto de los 4 primeros, indicó que uno de ellos fue detenido en la comuna de Perquenco, en La Araucanía, quien “había prendido (fuego) y se encontró combustible y acelerante conjuntamente con él”.

    Cordero indicó que para tal persona, el Ministerio Público solicitó la ampliación de su detención. Asimismo, la cartera de Seguridad Pública interpuso una querella en su contra.

    En tanto, de los 7 detenidos por infringir el toque de queda, dos pasaron a control de detención.

    “En un caso, por un homicidio frustrado en contra de una funcionaria de Carabineros, en el contexto del control que pretendió evadir y arrojó el vehículo en contra de ella”, sostuvo Cordero, quien agregó que la Seremi de Seguridad Pública interpondrá una querella contra el responsable.

    Respecto del segundo sujeto pasado a control de detención, la autoridad sostuvo que fue detenido por tener “una orden vigente”.

