SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cordero lamenta asesinatos en Curacaví y San Pedro de la Paz y alerta sobre “recurrencia” de “violencia interpersonal”

El ministro aseguró que “el Estado de Chile está haciendo todos los esfuerzos para abordar los asuntos de seguridad", aunque resaltó que "no es posible" sin el apoyo colectivo.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

En las últimas horas se han registrado hechos de violencia que han conmocionado al país. La madrugada de este martes, un hombre fue asesinado tras ser atropellado con su propio vehículo, el que estaba siendo robado por delincuentes en Curacaví. Mientras que en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región de Biobío, una conductora falleció tras un ataque balístico ocasionado por otro chofer.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, lamentó esos hechos y alertó sobre "los niveles de violencia interpersonal que están aflorando en distintos ámbitos".

“Creo que debemos tener cuidado”, sostuvo, agregando que “la dimensión de violencia interpersonal es un aspecto que estamos viendo con demasiada recurrencia en distintos ámbitos”.

Según antecedentes policiales, el robo en Curacaví partió cerca de las 3.00 de la madrugada. En ese momento tres sujetos ingresaron a la parcela donde residía la víctima. La situación fue alertada a Carabineros, quienes llegaron al lugar pero, al constatar que no había ocurrido el ilícito, los uniformados se retiraron.

“La policía comparece, revisa el domicilio conjuntamente con su propietario, toma la denuncia de robo frustrado y el carro policial luego abandona el lugar frente a otro llamado por hurto”, señaló el ministro Cordero.

Posterior a este hecho, los delincuentes habrían vuelto y esta vez lograron su cometido, robando el vehículo de la víctima y asesinándolo en el acto. La familia denunció que hace cinco días atrás la vivienda había sufrido un robo, por lo que creen que podría tratarse de los mismos delincuentes que habrían vuelto por el automóvil.

El ministro señaló que ese antecedente forma parte de la investigación, aunque adelantó que se requirieron “antecedentes adicionales, no solo de esa denuncia de días previos, sino que si hay denuncias previas a su vez”.

En tanto, el pasado domingo, una mujer de 33 años fue asesinada tras protagonizar un conflicto vial en la Ruta 160 de San Pedro de la Paz. Según relató su tío, la víctima habría recibido un disparo en su cabeza cuando volvía de un paseo familiar.

El percutor del disparo habría sido otro conductor, quien trató de adelantar a la mujer en su vehículo, pero al no poder efectuar la maniobra, se originó el conflicto.

Al respecto, Cordero señaló: “No puede ser que tengamos que el conflicto de tránsito se resuelva con disparos. Yo creo que el llamado de atención ahí es que los esfuerzos en materia de seguridad pública pueden ser significativos, pero creo que debemos tener cuidado en los niveles de violencia interpersonal”.

El ministro aseguró que “el Estado de Chile está haciendo todos los esfuerzos para abordar los asuntos de seguridad, disminuir esa cifra (de homicidios), y sobre todo, hacerse cargo del temor de la población”.

No obstante, señaló que “buena parte del esfuerzo de esta actividad (...) no es posible si no lo hacemos colectivamente”.

Más sobre:Luis CorderoViolencia interpersonalCuracavíSan Pedro de la Paz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las primeras definiciones de la comisión de Salud del Senado al iniciar el debate por proyecto de ley por eutanasia

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong

La incomodidad del PC ante el giro programático de Jara: Carmona presiona para defender propuestas de la izquierda

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar
Chile

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar

La incomodidad del PC ante el giro programático de Jara: Carmona presiona para defender propuestas de la izquierda

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong
Negocios

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong

Álvaro Jalaff deja Capitán Yáber y queda con arresto domiciliario total

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público
El Deportivo

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público

US$ 1 millón en cuotas: Almirón acuerda el finiquito con Colo Colo y ByN avanza en la búsqueda de un DT para el Cacique

Pifiado y a la espera de un castigo: el detalle de la cláusula de renovación de Arturo Vidal en sus peores días en Colo Colo

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Homo Argentum: la exitosa cinta que divide a Argentina y que fue aplaudida por Javier Milei
Cultura y entretención

Homo Argentum: la exitosa cinta que divide a Argentina y que fue aplaudida por Javier Milei

Comida china, la muerte y Víctor Jara: las claves del cortometraje que reúne a Pablo Chill-E y Alfredo Castro

Chico Trujillo encabeza la celebración de los 20 años de Oktoberfest Chile

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”
Mundo

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”

Trump descarta el envío de tropas a Ucrania y pide a Zelenski ser “flexible” en las negociaciones

Qatar pide a Israel una respuesta “rápida” a la propuesta de alto el fuego para Gaza aceptada por Hamas

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones