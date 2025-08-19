Cordero lamenta asesinatos en Curacaví y San Pedro de la Paz y alerta sobre “recurrencia” de “violencia interpersonal”

En las últimas horas se han registrado hechos de violencia que han conmocionado al país. La madrugada de este martes, un hombre fue asesinado tras ser atropellado con su propio vehículo, el que estaba siendo robado por delincuentes en Curacaví. Mientras que en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región de Biobío, una conductora falleció tras un ataque balístico ocasionado por otro chofer.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, lamentó esos hechos y alertó sobre "los niveles de violencia interpersonal que están aflorando en distintos ámbitos".

“Creo que debemos tener cuidado”, sostuvo, agregando que “la dimensión de violencia interpersonal es un aspecto que estamos viendo con demasiada recurrencia en distintos ámbitos”.

Según antecedentes policiales, el robo en Curacaví partió cerca de las 3.00 de la madrugada. En ese momento tres sujetos ingresaron a la parcela donde residía la víctima. La situación fue alertada a Carabineros, quienes llegaron al lugar pero, al constatar que no había ocurrido el ilícito, los uniformados se retiraron.

“La policía comparece, revisa el domicilio conjuntamente con su propietario, toma la denuncia de robo frustrado y el carro policial luego abandona el lugar frente a otro llamado por hurto”, señaló el ministro Cordero.

Posterior a este hecho, los delincuentes habrían vuelto y esta vez lograron su cometido, robando el vehículo de la víctima y asesinándolo en el acto. La familia denunció que hace cinco días atrás la vivienda había sufrido un robo, por lo que creen que podría tratarse de los mismos delincuentes que habrían vuelto por el automóvil.

El ministro señaló que ese antecedente forma parte de la investigación, aunque adelantó que se requirieron “antecedentes adicionales, no solo de esa denuncia de días previos, sino que si hay denuncias previas a su vez”.

En tanto, el pasado domingo, una mujer de 33 años fue asesinada tras protagonizar un conflicto vial en la Ruta 160 de San Pedro de la Paz. Según relató su tío, la víctima habría recibido un disparo en su cabeza cuando volvía de un paseo familiar.

El percutor del disparo habría sido otro conductor, quien trató de adelantar a la mujer en su vehículo, pero al no poder efectuar la maniobra, se originó el conflicto.

Al respecto, Cordero señaló: “ No puede ser que tengamos que el conflicto de tránsito se resuelva con disparos. Yo creo que el llamado de atención ahí es que los esfuerzos en materia de seguridad pública pueden ser significativos, pero creo que debemos tener cuidado en los niveles de violencia interpersonal”.

El ministro aseguró que “el Estado de Chile está haciendo todos los esfuerzos para abordar los asuntos de seguridad, disminuir esa cifra (de homicidios), y sobre todo, hacerse cargo del temor de la población”.

No obstante, señaló que “buena parte del esfuerzo de esta actividad (...) no es posible si no lo hacemos colectivamente”.