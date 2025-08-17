Mujer muere tras ataque armado contra vehículo en San Pedro de la Paz

Una mujer falleció la tarde de este domingo en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, tras ser víctima de un ataque armado mientras se desplazaba en un automóvil junto a otras dos personas.

Según los antecedentes policiales, alrededor de las 15.45 horas un vehículo station wagon de color gris interceptó el automóvil en que viajaban las víctimas en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Los Claveles, desde donde desconocidos efectuaron múltiples disparos para luego darse a la fuga en dirección al sur.

Al llegar al lugar, personal de Carabineros constató que al interior del automóvil se encontraba una de las ocupantes fallecida producto de impactos balísticos.