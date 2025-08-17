SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Mujer muere tras ataque armado contra vehículo en San Pedro de la Paz

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación del caso.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Policial referencial PDI

Una mujer falleció la tarde de este domingo en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, tras ser víctima de un ataque armado mientras se desplazaba en un automóvil junto a otras dos personas.

Según los antecedentes policiales, alrededor de las 15.45 horas un vehículo station wagon de color gris interceptó el automóvil en que viajaban las víctimas en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Los Claveles, desde donde desconocidos efectuaron múltiples disparos para luego darse a la fuga en dirección al sur.

Al llegar al lugar, personal de Carabineros constató que al interior del automóvil se encontraba una de las ocupantes fallecida producto de impactos balísticos.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI en Concepción, quienes desarrollan diligencias en el sitio del suceso para esclarecer lo ocurrido.

Lee también:

Más sobre:San Pedro de la PazBrigada de HomicidiosPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo es “olo”, el extraño color que solo pocas personas han logrado ver

El candidato Andrónico Rodríguez es apedreado después de votar en Bolivia

Registran un homicidio con arma blanca en Talca: autor del delito ya está identificado

Las ocho cartas presidenciales que competirán por llegar a La Moneda en las elecciones de noviembre

ME-O acusa a Parisi de “convocatoria ilegal” al Servel: irían a la misma hora a inscribir candidaturas presidenciales

Fiscalía detalla trámite de extradición de Alberto Carlos Mejía tras su detención en Colombia

Lo más leído

1.
Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

2.
Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

3.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

5.
Repasa la jornada en la que Joaquín Niemann intentó quedarse con el título del LIV Golf

Repasa la jornada en la que Joaquín Niemann intentó quedarse con el título del LIV Golf

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

Mujer muere tras ataque armado contra vehículo en San Pedro de la Paz
Chile

Mujer muere tras ataque armado contra vehículo en San Pedro de la Paz

Registran un homicidio con arma blanca en Talca: autor del delito ya está identificado

Las ocho cartas presidenciales que competirán por llegar a La Moneda en las elecciones de noviembre

La musa de las oficinas top en Chile
Negocios

La musa de las oficinas top en Chile

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Los dilemas de la definición programática de Jeannette Jara

Cómo es “olo”, el extraño color que solo pocas personas han logrado ver
Tendencias

Cómo es “olo”, el extraño color que solo pocas personas han logrado ver

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado

Los 6 errores en la cocina que pueden causar intoxicación alimentaria

Los piratas van por todo el tesoro: Coquimbo Unido logra su octavo triunfo seguido y le saca nueve puntos a la U
El Deportivo

Los piratas van por todo el tesoro: Coquimbo Unido logra su octavo triunfo seguido y le saca nueve puntos a la U

Repasa el relato del triunfo de Coquimbo Unido sobre Everton que los pone en lo más alto de la Liga de Primera

A las puertas de la gloria: Joaquín Niemann pierde el título del LIV Golf en la última jornada ante un sublime Jon Rahm

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

El candidato Andrónico Rodríguez es apedreado después de votar en Bolivia
Mundo

El candidato Andrónico Rodríguez es apedreado después de votar en Bolivia

Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot