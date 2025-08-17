SUSCRÍBETE
Nacional

Registran un homicidio con arma blanca en Talca: autor del delito ya está identificado

Según la Fiscalía, la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística se encuentran realizando diversas diligencias en el sitio del suceso.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Foto: PDI

Este domingo se registró un homicidio de un hombre de nacionalidad haitiana con un arma cortante en Talca de la región del Maule.

El fiscal José Manuel Varela explicó que “pasado el mediodía, se tomó conocimiento por parte del Ministerio Público de un delito de homicidio cometido en el sector de Villa Las Américas en calle 18 Norte con 7 1/2 Oriente B”.

“Esto consistió en la agresión de un ciudadano haitiano a otro ciudadano de la misma nacionalidad con un arma blanca”, informó.

Producto “de las lesiones sufridas, le ocasionó la muerte”.

El Ministerio Público “se constituyó en el lugar y dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística, quienes actualmente se encuentran realizando diversas diligencias en el sitio del suceso con la finalidad de poder capturar al agresor y recopilar medios de prueba”.

De acuerdo a la Fiscalía, el autor ya está identificado.

