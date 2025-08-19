Robaron en su casa y habrían vuelto por su camioneta: lo que se sabe del homicidio ocurrido en Curacaví

Un trágico hecho se registró durante la madruga de este martes, luego de que un grupo de delincuentes atropellara y diera muerte a un hombre al momento de robarle su vehículo en la comuna de Curacaví.

El hecho ha llamado la atención debido a que el hombre había sido víctima de un robo a su vivienda hace tan sólo unos días, siendo presumiblemente los mismos delincuentes los que ahora regresaron para sustraer el automóvil.

Según la información que entregó Carabineros durante la mañana, los delincuentes intentaron el robo en una primera instancia, fracasando pero regresando horas más tardes concretando el ilícito.

Cómo ocurrieron los hechos

Durante la madrugada de este martes en el sector de Los Hornitos es que ocurrió este robo con homicidio que tuvo como víctima un hombre de 44 años, padre de dos hijas.

De acuerdo a la información policial, los hechos comenzaron alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando los delincuentes intentaron robar el vehículo fracasando en una primera instancia.

Tras esto es que llegó personal policial al lugar para tomar la denuncia de la víctima, sin embargo, cuando estos se retiraron, los delincuentes volvieron a ingresar al domicilio esta vez concretando el robo del vehículo y atropellando a la víctima provocándole la muerte.

Según dio a conocer uno de los familiares de la víctima, la vivienda había sufrido un robo recientemente, ocasión en que junto con otras pertenencias, los delincuentes habrían sustraído las llaves de la camioneta que robaron en esta ocasión.

“Habían venido a robar la casa, a la parcela, hace como 5 días. Y entre las pertenencias que sustrajeron, parece que estaban las llaves de la camioneta. Entonces volvieron estos mismos gallos y lo que venían a buscar era la camioneta”, mencionó.

El fiscal Eduardo Jeria, apuntó que se está investigando si es que se trata de los mismos delincuentes, los que robaron la vivienda y regresaron durante la madrugada de este martes.

“La verdad es que estamos indagando eso. Prefiero no confirmarlo tan taxativamente, pero las diligencias apuntan ciertamente a una tarea probable a indagar y establecer eso. Como ustedes bien saben, la vez anterior se llevaron una copia de llaves y en esta oportunidad se roban el vehículo”, mencionó, apuntando que en su escape junto con atropellar a la víctima, estos derribaron el portón de acceso del lugar.

“Todo da a entender que ingresaron por la misma parte posterior y no por el portón de acceso vehicular que fue el que botaron para huir de acá”, detalló.

Cómo fue el procedimiento de Carabineros

Respecto al procedimiento adoptado por Carabineros durante la madrugada, el fiscal señaló que “desconozco cuánto duró esa intervención, ese procedimiento, pero sí, carabineros concurrió al lugar y tomó esa denuncia. Eso efectivamente ocurrió”.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó algunos detalles del procedimiento señalando que “Carabineros compareció en un horario próximo a su domicilio, verificó conjuntamente con él su lugar de habitación para que no existiera amenaza, al parecer los sujetos habían arrancado".

“Con posterioridad de haber revisado ese domicilio conjuntamente con su dueño, la patrulla abandonó el lugar porque tenían un llamado de un hurto en otro lugar. A los pocos minutos después, viene el llamado de ingreso de lo que había ocurrido”, mencionó.

Condena por parte del alcalde

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, condenó el hecho, a la vez que criticó la falta de resultados judiciales y exigió mayor presencia policial y recursos para la comuna.

“Hemos tratado de contactar con el Ministerio de Seguridad para exigir mayor cobertura policial, mayores herramientas, pero sobre todo creo que el mensaje debe estar puestos, ya lo decía la familia, el mensaje debe estar puestos sobre el sistema judicial y las investigaciones que permitan dar con los delincuentes”, apuntó.

Según agregó, “No es posible, de verdad es intolerable para nosotros que después de cinco días de haber hecho denuncias no tenga la justicia ningún indicio que nos permita dar con quienes son los responsables de estos eventos“, agregó.