Nacional

Homicidio en Curacaví: familiar de la víctima revela que la vivienda había sido robada hace sólo cinco días

Según dio a conocer un primo del fallecido, en el primer robo los sujetos habrían sustraído las llaves de la camioneta que robaron esta jornada.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La casa donde vivía el hombre que falleció atropellado durante un robo durante la madrugada de este martes había sido robada hace tan sólo cinco días según dio a conocer un familiar de la víctima.

Durante la mañana de martes es que uno de los primos del hombre de 44 años fallecido, dio a conocer que la vivienda había sido robada recientemente por lo que este había cambiado las cerraduras de las puertas con el fin de tener mayor seguridad.

“Habían venido a robar la casa, a la parcela, hace como 5 días. Y entre las pertenencias que sustrajeron, parece que estaban las llaves de la camioneta. Entonces volvieron estos mismos gallos y lo que venían a buscar era la camioneta”, mencionó.

Según detalló, en aquella ocasión, “ingresaron a la casa, robaron un montón de cosas. Y ahora, él cambió de chapa, sellaron, hicieron todo, pusieron el tema de seguridad, pero desconectaron la cámara, hicieron todo”.

De acuerdo a la información preliminar los sujetos habrían intentado robar el domicilio a las 3 de la madrugada sin éxito y habrían regresado posteriormente para sustraer el vehículo atropellando a la víctima.

“No se hace nada, entran a robar una casa, se roban las cosas, se hacen las denuncias y no se hace nada, y vuelve a pasar“, mencionó el familiar de la víctima, añadiendo que ”imagínense que estos gallos volvieron nuevamente a la misma casa, vinieron y volvieron a la misma casa para robarse una camioneta".

