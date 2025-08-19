Homicidio en Curacaví: familiar de la víctima revela que la vivienda había sido robada hace sólo cinco días

La casa donde vivía el hombre que falleció atropellado durante un robo durante la madrugada de este martes había sido robada hace tan sólo cinco días según dio a conocer un familiar de la víctima.

Durante la mañana de martes es que uno de los primos del hombre de 44 años fallecido, dio a conocer que la vivienda había sido robada recientemente por lo que este había cambiado las cerraduras de las puertas con el fin de tener mayor seguridad.

“Habían venido a robar la casa, a la parcela, hace como 5 días. Y entre las pertenencias que sustrajeron, parece que estaban las llaves de la camioneta. Entonces volvieron estos mismos gallos y lo que venían a buscar era la camioneta”, mencionó.

Según detalló, en aquella ocasión, “ingresaron a la casa, robaron un montón de cosas. Y ahora, él cambió de chapa, sellaron, hicieron todo, pusieron el tema de seguridad, pero desconectaron la cámara, hicieron todo”.

De acuerdo a la información preliminar los sujetos habrían intentado robar el domicilio a las 3 de la madrugada sin éxito y habrían regresado posteriormente para sustraer el vehículo atropellando a la víctima.

“No se hace nada, entran a robar una casa, se roban las cosas, se hacen las denuncias y no se hace nada, y vuelve a pasar“, mencionó el familiar de la víctima, añadiendo que ”imagínense que estos gallos volvieron nuevamente a la misma casa, vinieron y volvieron a la misma casa para robarse una camioneta".