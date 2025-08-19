“Nos sentimos inmensamente vulnerables”: Alcalde de Curacaví condena robo que terminó con un fallecido y pide mayor presencia policial

El alcalde de la comuna de Curacaví, Christian Hernández, condenó el robo ocurrido en la comuna que terminó con una persona fallecida, a la vez que solicitó mayor presencia policial. “Nos sentimos inmensamente vulnerables”, mencionó.

Según explicó el edil, en la comuna ocurren hechos similares “muy a lo lejos”, pero la situación actual "es tan grave como si ocurriera todos los días, si hubo un incidente de este tipo es lo mismo que si estuviera pasando todo el tiempo".

De acuerdo a las información preliminar, los delincuentes habrían robado la vivienda hace cinco días, ocasión en que habrían sustraído la llave de la camioneta de la víctima. Por esta razón habrían vuelto al lugar durante la madrugada de este martes, sin embargo habrían fracaso en un primer intento, volviendo horas más tarde para concretar el robo.

Según detalló el alcalde, “hemos tratado de contactar con el Ministerio de Seguridad para exigir mayor cobertura policial, mayores herramientas, pero sobre todo creo que el mensaje de estar puestos, ya lo decía la familia, el mensaje de estar puestos sobre el sistema judicial y las investigaciones que permitan dar con los delincuentes”.

"No es posible, de verdad es intolerable para nosotros que después de cinco días de haber hecho denuncias no tenga la justicia ningún indicio que nos permita dar con quienes son los responsables de estos eventos“, agregó.

El alcalde además mencionó que “dado los limitados recursos que tiene una municipalidad como Curacaví, dar cobertura especial a este sector implica descubrir o desatender otros sectores y otros barrios, por lo tanto necesitamos que el Estado central, el gobierno central, solidarice con la comuna para proveernos de mayores recursos, que nos permita disponer al menos por un tiempo de mayor dotación de Carabineros”.

Durante la mañana de este martes, la subsecretario de Prevención del Delito, Carolina Leitao abordó lo ocurrido señalando que “todas las acciones, todos los esfuerzos se van a poner para poder detener a las personas que cometieron este delito y, obviamente, poder esclarecer no solo las circunstancias, pero también, por supuesto, condenar a aquellas personas que han cometido un delito tan grave como es un delito de homicidio”.