SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    La resolución en favor de Michael Fritz revierte una decisión de la Corte de Apelaciones de Arica que dejó sin efecto el arresto domiciliario que el Juzgado de Garantía de la ciudad nortina fijó para el imputado originalmente.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    El caso de Franco Vargas desató fuertes denuncias de maltrato en el Servicio Militar.

    La Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Michael Fritz y revirtió la medida cautelar de prisión preventiva que se había fijado para el excapitán del Ejército el 26 de diciembre.

    La Primera Sala del tribunal de alzada iquiqueño, integrada por las ministras Mónica Olivares y Marilyn Fredes y el fiscal judicial Francisco Javier Berrios, estimó que la resolución que aplicó la medida cautelar más gravosa para el exmilitar carecía de la “fundamentación exigida por la ley para privar a una persona de su libertad personal”.

    La resolución revierte una decisión de la Corte de Apelaciones de Arica que dejó sin efecto el arresto domiciliario que el Juzgado de Garantía de la ciudad nortina fijó para el imputado originalmente.

    Fritz es uno de los cinco exuniformados que fue formalizado por apremios ilegítimos en la investigación por la muerte de Franco Vargas.

    Vargas, conscripto de 19 años que rendía su servicio militar como voluntario en la la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, de la IV División de Putre del Ejército, falleció tras presentar problemas respiratorios en una marcha de entrenamiento el sábado 27 de abril de 2024 a 4.600 metros sobre el nivel del mar.

    En la resolución de la Corte de Iquique se recuerda que Fritz era el segundo en la línea de mando al momento de los hechos y en la resolución del Juzgado de Garantía “se destacó su colaboración activa en el esclarecimiento de lo ocurrido, su conducta anterior irreprochable y el apoyo material brindado a los conscriptos mediante la adquisición de medicamentos”.

    “Estos antecedentes, que atenúan la necesidad de cautela bajo los parámetros de proporcionalidad y excepcionalidad de la prisión preventiva, no fueron analizados ni desvirtuados por el tribunal de alzada, omitiendo así una valoración integral de los elementos que justificaban mantener el régimen de libertad restringida”, señaló el tribunal de alzada iquiqueño.

    De esta forma, se dejó sin efecto la resolución de 26 diciembre de 2025, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica, y en su lugar se declaró que se mantiene la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional decretada originalmente por el Juzgado de Garantía.

    Más sobre:JudicialFranco VargasCorte de Apelaciones de AricaCorte de Apelaciones de IquiqueEjércitoMichael Fritz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Senapred anuncia alerta roja en Lampa por incendio forestal y solicita evacuar sector de La Resiliencia

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Chile se suma a declaración conjunta de más de 100 Estados para condenar planes de Israel de expandirse en Cisjordania

    Tribunal fija formalización de exgerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar por malversación de caudales públicos

    Lo más leído

    1.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    2.
    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    3.
    ¿Uso de IA ante la Corte de Santiago? El escándalo que se destapó tras destitución del exadministrador de Independencia

    ¿Uso de IA ante la Corte de Santiago? El escándalo que se destapó tras destitución del exadministrador de Independencia

    4.
    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    5.
    “Da lo mismo si el FES lo termina firmando Boric o Kast”: La renuncia más sentida de Cataldo

    “Da lo mismo si el FES lo termina firmando Boric o Kast”: La renuncia más sentida de Cataldo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”
    Chile

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta
    Negocios

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton
    El Deportivo

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica

    Las horas claves de Aníbal Mosa en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast
    Mundo

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política en Perú: ocho presidentes en una década

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones