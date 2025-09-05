SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Corte confirma prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en la frontera

El tribunal de alzada respaldó la versión de la Fiscalía de Calama sobre su participación en una presunta operación de tráfico de drogas.

José NavarretePor 
José Navarrete

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva de los cinco policías bolivianos detenidos por funcionarios de Carabineros el domingo 24 de agosto en el sector de Hito Cajón, a 1,8 kilómetros de la frontera con el vecino país.

El tribunal de alzada resolvió la apelación interpuesta por la defensa de los imputados, que solicitó modificar la medida cautelar dictada en su momento por el Juzgado de Garantía de Calama, que los consideró un peligro para la seguridad de la sociedad.

Los policías del vecino país fueron detenidos por carabineros que patrullaban por la ruta CH-27 y que, a la altura del kilómetro 50, los sorprendieron en un paso no habilitado intentaban retirar dos vehículos que se encontraban varados en la nieve

En uno de los vehículos transportaban cerca de 500 kilos de marihuana y más de 70 kilos de pasta base de cocaína. En el otro había armamento y munición de distinto calibre.

En su resolución, el tribunal de alzada no da crédito a la versión entregada por los detenidos, que sostienen haber entrado al país accidentalmente con motivo una operación antidrogas.

Por el contrario, la Corte de Apelaciones nortina valoró la tesis de la Fiscalía de Calama, respecto a que los funcionarios policiales habrían estado participando en una acción de tráfico de drogas, siendo la situación final solo una “puesta en escena”.

Se descarta ingreso por error

En su razonamiento, los magistrados plantean que el ingreso de los funcionarios bolivianos a territorio chileno se extendió por casi 2 kilómetros, distancia que -aseguran- excluye la posibilidad de un ingreso por error.

“El lugar donde fueron detenidos se encontraba a 200 metros de la carretera chilena y se trata de funcionarios que conocían el sector”, apuntó el tribunal.

Además, los jueces consideran relevantes las conversaciones por mensajes registradas en el teléfono del jefe de la unidad policial boliviana, que “dejan patente la participación en acciones previas de tráfico, incluso ingresando droga a este país, conforme al análisis del Ministerio Público de las conversaciones, sin que exista algún antecedente que permita asentar que en su país el funcionario policial participara en actividades policiales encubiertas”.

Tras la audiencia, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la contundencia del fallo expresado por la Corte de Apelaciones de la ciudad.

“La Corte de Apelaciones de Antofagasta, mediante un análisis exhaustivo de la evidencia disponible, no sólo refuta de manera contundente la versión de la defensa de los detenidos, sino que además construyó una sólida argumentación jurídica para confirmar la prisión preventiva de los imputados, lo que nos parece muy relevante”, sostuvo.

Los policías detenidos se encuentran formalizados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas, mientras que un sexto detenido civil, que desistió de apelar a la prisión preventiva, está formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.

Más sobre:PolicialBoliviaNarcotráficoDelincuenciaSeguridadFiscalía de CalamaFiscalía de Antofagasta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal

Gobierno espera que el proyecto de litio de Enami y Rio Tinto comience a operar entre 2032 y 2034

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Bancada RN envía carta a Boric y pide que reconsidere decisión de dar urgencia a proyecto de aborto legal

Más de 2,5 millones de personas siguen en listas de espera en 2025 pese a que 1,3 millones salieron este semestre

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

3.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

4.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

5.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones
Chile

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

Bancada RN envía carta a Boric y pide que reconsidere decisión de dar urgencia a proyecto de aborto legal

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal
Negocios

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal

Gobierno espera que el proyecto de litio de Enami y Rio Tinto comience a operar entre 2032 y 2034

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Los manda a la FIFA: la U se aburre de Independiente y lo acusa de promover el odio
El Deportivo

Los manda a la FIFA: la U se aburre de Independiente y lo acusa de promover el odio

En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue