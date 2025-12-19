SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de Chillán declara pertinente solicitar a España extradición de imputado por violación detenido en Málaga

    El sujeto es investigado por delitos reiterados de violación de menor y mayor de 14 años y producción de material pornográfico infantil, en hechos ocurridos entre inicios de 2017 y fines de 2018.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Chillán acogió la solicitud de orden de detención previa y extradición de Luis Alejandro Gómez Irribarra, imputado como autor de los delitos de violación de menor y mayor de 14 años y producción de material pornográfico infantil, por hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2018, en la capital de Ñuble.

    En fallo unánime dado a conocer este viernes, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Guillermo Arcos y Paulina Gallardo y el abogado Juan de la Hoz– estableció que se cumplen los requisitos tanto nacionales como internacionales para solicitud la extradición del sujeto que se encuentra detenido en Málaga.

    La resolución especifica que la acción penal no se encuentra prescrita, toda vez que los delitos investigados fueron cometidos entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2017, los primeros hechos imputados, y entre el 1 de febrero de 2017 y 18 de diciembre de 2018, los segundos.

    “A su vez, el Estado de Chile tiene jurisdicción para conocer y juzgar dichos hechos, toda vez que se trata de un delito cometido dentro de su territorio y el pedido de extradición versa sobre un ilícito de carácter común, que no reviste connotación política alguna”, se precisa.

    Asimismo, para el tribunal de alzada “debe tenerse en cuenta que en la audiencia de formalización de investigación, el magistrado, tras analizar y ponderar los antecedentes allegados por el ente persecutor, estimó acreditados los presupuestos de las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, lo que unido a la falta de arraigo del imputado y el carácter de los delitos materia de la formalización de cargos, hace plausible adoptar las medidas necesarias para evitar su fuga”.

    D esta forma, se resolvió acoger la solicitud de extradición planteada por el Ministerio Público respecto del imputado ausente, por “la responsabilidad que se le atribuye en su calidad de autor de los delitos de violación reiterada de menor de 14 años de edad, previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal; violación reiterada de mayor de 14 años de edad, previsto y sancionado en el artículo 361 N°1 del Código Penal y dos ilícitos de producción reiterada de material pornográfico, previsto y sancionado en el artículo 366 quinquies del Código Penal".

    Así, se accedió a la petición del Ministerio Público en orden a solicitar la detención previa del imputado u otra medida cautelar destinada a evitar su fuga.

    Para el cumplimiento de lo resuelto, se oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que la cartera inicie las gestiones diplomáticas necesarias con el Reino de España, encaminadas a concretar la extradición.

    Más sobre:Poder JudicialEspañaExtradición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran sin vida en el río Biobío Laudelina Urrutia, hermana del alcalde de Quilaco

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    “Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Lo más leído

    1.
    Reforma estructural a los SLEP y terminar la selección escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    Reforma estructural a los SLEP y terminar la selección escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    2.
    El día D de la Operación Apocalipsis: así se comandó el operativo para frenar la red de gendarmes indagados por corrupción

    El día D de la Operación Apocalipsis: así se comandó el operativo para frenar la red de gendarmes indagados por corrupción

    3.
    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado
    Chile

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Fiscalía responde a cuestionamientos de defensa de Chadwick en investigación de lesa humanidad por estallido social

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética
    Negocios

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile
    El Deportivo

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile

    Colo Colo da señales del futuro de Brayan Cortés tras finalizar su préstamo en Peñarol

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales
    Cultura y entretención

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    “Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

    Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad