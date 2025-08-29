SUSCRÍBETE
La Tercera
Nacional

Corte de La Serena acoge a trámite recurso en contra de Natalia Valdebenito por chiste sobre tragedia en El Teniente

El tribunal de alzada, también, ordenó a la comediante a abstenerse de realizar rutinas de humor sobre los hechos ocurridos el 31 de julio del 2025.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió a trámite el recurso de protección presentado en contra de la comediante Natalia Valdebenito por el cuestionado chiste sobre la tragedia en la mina El Teniente.

Los abogados Sergio Salazar y Pamela Cisternas presentaron la acción judicial en representación de las familias de los mineros fallecidos en la tragedia de El Teniente, ocurrida el pasado 31 de julio. En concreto, la iniciativa se enmarca en la desafortunada broma que la humorista realizó en una presentación, cuando afirmó ser “la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”.

Por esto, el recurso pide que Valdebenito tenga la prohibición de hacer referencia en sus rutinas en ámbito públicos que utilicen como base la tragedia. Esto fue concedido por la corte, que indicó que “mientras se tramita la presente acción, abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025″.

Esto en un fallo unánime por parte de la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Gloria Negroni Vera, Jimena Pérez Pinto y el abogado (i) Gabriel Gallardo Verdugo– dictó la orden de no innovar mientras el recurso de apelación interpuesto se encuentre pendiente de resolución.

Asimismo, la acción judicial solicita que la comediante borre todo contenido de redes sociales que haga referencia a la criticada rutina.

El principal argumento de los juristas es que las palabras de Natalia Valdebenito vulneran el derecho a la integridad física y psíquica de las familias afectadas y que se realizó en un contexto de espectáculo público y con fines de lucro.

Junto con ello, la Corte de La Serena solicitó un “informe a la recurrida Natalia Valdebenito González, otorgándole un plazo de ocho días para evacuarlo, debiendo adjuntar todos los antecedentes que obren en su poder”.

