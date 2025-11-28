Corte de San Miguel abre sumario contra ministro y exministro del tribunal por vínculos con Sergio Yáber

El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del ministro del tribunal de alzada Carlos Farías Pino y del exministro Luis Sepúlveda Coronado.

“El Pleno de ministras y ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en sesión de fecha de hoy 28 de noviembre de 2025, decidió iniciar un sumario administrativo para investigar la eventual responsabilidad disciplinaria del ministro de esta Corte Carlos Farías Pino y del exministro Luis Sepúlveda Coronado, quienes han aparecido mencionados en hechos expuestos por la prensa nacional y, teniendo presente, además, los antecedentes administrativos existentes”, indica la resolución.

Según una publicación de Ciper, ambos votaron en favor de Sergio Yáber para que el abogado obtuviera el cargo de conservador de Bienes Raíces de Puente Alto. Yáber era el noveno en la lista de postulantes, por lo que había ocho opciones mejor aspectadas para el puesto. Tras ser seleccionado, contrató en su equipo de trabajo a la esposa de Sepúlveda y a un hermano de Farías.

Yáber esta siendo investigado por la Fiscalía de Los Lagos por transferencias a políticos, detectadas en el marco de la llamada trama bielorrusa.