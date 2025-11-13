OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Sumario por liberación del sicario del Rey de Meiggs: Corte de Santiago escucha alegatos de jueza Irene Rodríguez

    La causa por supuestas faltas disciplinarias quedó en acuerdo y el fallo podría conocerse en los próximos días.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Foto: Aton.

    Temprano llegó este jueves la jueza del Octavo Juzgado de Garantía Irene Rodríguez al Palacio de Tribunales. Lo hizo junto a su abogado Silverio Fuentes por el sumario que abrió la Corte de Apelaciones de Santiago contra la magistrada en julio tras la errada liberación de Alberto Carlos Mejía en el marco de una audiencia por el asesinato de José Reyes, conocido como “el Rey de Meiggs”.

    El error de la jueza, fundado en la mala redacción en el nombre de Mejía -que por esos días era conocido como Osmar Ferrer-, provocó un remezón al interior del Poder Judicial, generando críticas al sistema penal. De hecho, aquel 10 de julio, luego de que se decretara su prisión preventiva, Mejía salió caminando del penal Santiago 1 tras ser liberado por Gendarmería.

    La situación, aparte de la investigación administrativa que pesa sobre Rodríguez y otra funcionaria del Poder Judicial, también abrió un proceso penal donde la magistrada figura como imputada y que está siendo llevado adelante por el fiscal regional Occidente Marcos Pastén.

    El sumario ha ido pasando por distintas etapas. El proceso estuvo a cargo de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, quien cerró la investigación a inicios de septiembre y levantó cargos contra Rodríguez.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Alegatos

    Luego de que hace unas semanas la jueza presentara sus descargos, este jueves el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los alegatos de su abogado, quien busca evitar algún tipo de sanción administrativa para su representada. Rodríguez, quien estuvo suspendida de sus labores, ingresó a la Primera Sala del tribunal de alzada para escuchar a su abogado.

    El pleno, encabezado por su presidente, Fernando Carreño, contó con 24 ministros. Ante ellos desplegaron sus argumentos los abogados Fuentes y Marcelo Barrios, quien representa a la auxiliar administrativa del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Katherine Herrera. Esta última corresponde a la otra funcionaria del Poder Judicial a quien se le abrió un sumario por la liberación del imputado en el caso de José Reyes.

    Luego de escuchar más de una hora de alegatos, los jueces cambiaron de sala para deliberar su decisión. Tras ello comunicaron que la causa quedó en acuerdo. El resultado de la decisión de los magistrados podría conocerse en unos 10 días. Eso sí, explican conocedores del sistema judicial, el fallo de la corte podría ser apelado y tener una nueva instancia en la Corte Suprema.

    Desde el Poder Judicial explican que la causa se mantiene en reversa y solo podrá ser conocida una vez que se encuentra ejecutoriada. La magistrada señaló a La Tercera que se encuentra “expectante” del fallo de la corte y a la espera “de lo que tenga que venir”.

    Más sobre:Irene RodríguezCaso sicarioCorte de Apelaciones de Santiago

