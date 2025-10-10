Corte de Santiago rechaza apelación de denunciante y mantiene el arresto domiciliario nocturno de Jorge Valdivia

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del 4° Juzgado de Garantía capitalino que el pasado 1 de octubre determinó mantener la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno del exfutbolista Jorge Valdivia.

La Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Guillermo de la Barra y los ministros suplentes Fernando Valderrama y Rodrigo Carrasco, rechazó la apelación que presentó una de las denunciantes.

El exdeportista conocido como El Mago, próximo a cumplir 42 años, es investigado por su presunta responsabilidad como autor de delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres en una causa de carácter reservado. Desde el 6 de enero cumple con arresto nocturno en su domicilio.

En la audiencia en que se extendió el plazo de la investigación que desarrolla la Fiscalía Oriente por 70 días, se solicitó la prisión preventiva de Valdivia, acusando un incumplimiento en la restricción de acercamiento respecto de su denunciante.

La abogada defensora del exjugador de Colo Colo, Paula Vial, valoró la resolución del tribunal de alzada y descartó ese incumplimiento.

“Es lamentable que se intente denostar a mi defendido con interpretaciones imposibles, atribuyéndole un interés y una intención que jamás ha tenido. Nunca las ha violentado, tampoco en esta ocasión. Y la publicidad buscada por las denunciantes evidencia la voluntad de afectar la honra y perseguir a mi defendido sin fundamentos, como ha sido hasta ahora”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “tan evidente era que no existió incumplimiento que el Ministerio Público ni siquiera apeló de lo resuelto por la magistrada de garantía”.