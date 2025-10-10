SUSCRÍBETE
Nacional

Corte de Santiago rechaza apelación de denunciante y mantiene el arresto domiciliario nocturno de Jorge Valdivia

La apelación insistía en un incumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento que pesan sobre el exfutbolista. Su defensora, Paula Vial, sostuvo que “tan evidente era que no existió incumplimiento que el Ministerio Público ni siquiera apeló".

Por 
José Navarrete
 
Juan Pablo Andrews
Reformalizan a Jorge Valdivia JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del 4° Juzgado de Garantía capitalino que el pasado 1 de octubre determinó mantener la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno del exfutbolista Jorge Valdivia.

La Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Guillermo de la Barra y los ministros suplentes Fernando Valderrama y Rodrigo Carrasco, rechazó la apelación que presentó una de las denunciantes.

El exdeportista conocido como El Mago, próximo a cumplir 42 años, es investigado por su presunta responsabilidad como autor de delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres en una causa de carácter reservado. Desde el 6 de enero cumple con arresto nocturno en su domicilio.

En la audiencia en que se extendió el plazo de la investigación que desarrolla la Fiscalía Oriente por 70 días, se solicitó la prisión preventiva de Valdivia, acusando un incumplimiento en la restricción de acercamiento respecto de su denunciante.

La abogada defensora del exjugador de Colo Colo, Paula Vial, valoró la resolución del tribunal de alzada y descartó ese incumplimiento.

“Es lamentable que se intente denostar a mi defendido con interpretaciones imposibles, atribuyéndole un interés y una intención que jamás ha tenido. Nunca las ha violentado, tampoco en esta ocasión. Y la publicidad buscada por las denunciantes evidencia la voluntad de afectar la honra y perseguir a mi defendido sin fundamentos, como ha sido hasta ahora”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “tan evidente era que no existió incumplimiento que el Ministerio Público ni siquiera apeló de lo resuelto por la magistrada de garantía”.

Eramet inicia ofensiva legal para defender su proyecto de litio y obstaculizar alianza Enami-Rio Tinto

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

“Operativo Binacional”: Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia incautan 100 kilos de droga en frontera

Este 17 de octubre más de 15 mil docentes recibirán su primera cuota de reparación por la deuda histórica

Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Operativo Binacional”: Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia incautan 100 kilos de droga en frontera
Este 17 de octubre más de 15 mil docentes recibirán su primera cuota de reparación por la deuda histórica

Corte de Santiago rechaza apelación de denunciante y mantiene el arresto domiciliario nocturno de Jorge Valdivia

Eramet inicia ofensiva legal para defender su proyecto de litio y obstaculizar alianza Enami-Rio Tinto
Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

SCJ extiende plazo de postulación a permiso de operación de casino en Puerto Varas

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Fecha FIFA: Bolivia arranca su preparación para el repechaje del Mundial venciendo a un clasificado
La peor jugada de Joaquín Montecinos: O’Higgins anuncia su salida

Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias europeas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí
Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

Los encuentros y ausencias en el notable disco folklórico de Catalina y las Bordonas de Oro

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar
Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida