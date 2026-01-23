Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

La Corte Suprema acogió en la tarde de este viernes la querella de capítulos contra la exministra de ese tribunal, Ángela Vivanco.

De esta manera, Vivanco experimenta un nuevo revés judicial al abrirse el camino para que la Fiscalía la formalice y solicite eventuales medidas cautelares en su contra por sus presuntas responsabilidades en el caso conocido como trama bielorrusa, que mantiene a su pareja, Gonzalo Migueles, así como a los abogados del consorcio bielorruso Belaz Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas, en prisión preventiva por cohecho, soborno y lavado de activos.

Fue el martes de esta semana que la otrora jueza jugó una de sus últimas cartas para evitar su formalización. Esa jornada, apeló la resolución en que la Corte de Apelaciones acogía la querella de capítulos en su contra. Su defensa argumentó que la acusación “se sostiene sobre la base de una premisa falsa”, aludiendo a la hipótesis del Ministerio Público, sobre que Vivanco habría favorecido judicialmente al consorcio bielorruso en perjuicio de Codelco.

Sin embargo, ese martes el máximo tribunal dejó la causa en acuerdo. Los ministros dedicaron los días sucesivos a deliberar y este viernes finalmente se dio a conocer la resolución. De acuerdo con lo comunicado por el Poder Judicial, la Segunda Sala de la Corte Suprema estimó que se cumplen con los requisitos legales y que los antecedentes aportados tienen seriedad y verosimilitud para iniciar un proceso penal con todas las garantías procesales para los participantes.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, los abogados Vargas y Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían realizado una serie de pagos a la exjueza a través de su pareja, Gonzalo Migueles, luego de que ésta fallara a favor de los intereses de la empresa en un litigio que ésta mantenía con Codelco. Este dinero habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.