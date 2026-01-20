Corte Suprema deja en suspenso resolución tras apelación de Vivanco a querella de capítulos

La Corte Suprema dejó pendiente la resolución de la apelación que hizo la exministra de ese tribunal, Ángela Vivanco, para impugnar la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró admisible la querella de capítulos en su contra así como su ampliación.

De esta manera, quedó pendiente que los ministros deliberen y redacten la resolución, que será dada a conocer a las partes una vez que esté lista.

En caso de que esta apelación fuera rechazada, Vivanco experimentaría un nuevo revés judicial al abrirse el camino para que la Fiscalía la formalice y solicite eventuales medidas cautelares en su contra por sus presuntas responsabilidades en el caso conocido como trama bielorrusa, que mantiene a su pareja, Gonzalo Migueles, así como a los abogados del consorcio bielorruso Belaz Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas, en prisión preventiva por cohecho, soborno y lavado de activos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían realizado una serie de pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja ,Gonzalo Migueles, luego de que ésta fallara a favor de los intereses de la empresa en un litigio que esta mantenía con Codelco. Este dinero habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.

En su exposición, la defensa de Vivanco argumentó que la acusación “se sostiene sobre la base de una premisa falsa”. “Este expediente grita desde cada tinta que tiene que la orden que se le imputa haber realizado la ministra Vivanco no lo realizó”, sostuvo sobre la acusación de que Vivanco habría favorecido judicialmente a CBM, en perjuicio de Codelco.

Luego aseguró esta orden no provino de Vivanco: “Basta examinar el expediente para responder esta pregunta, ya que quien ordenó esto fue la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero más importante aún, la exministra Vivanco y esta excelentísima Corte Suprema rechazó esta solicitud. Y esto no lo digo yo. Como veremos, esto lo dice quien se presenta como víctima aún. Esto lo dicen los ministros de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó“.

Con todo, la Fiscalía se opuso a esta premisa y replicó que “aquí hubo infracciones de deberes, hubo triangulación de montos millonarios, coetáneos y posteriores en cada una de las resoluciones. Esos son cohechos, los demás son dos materias propias del fondo, no de una querella de capítulos".