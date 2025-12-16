Corte Suprema deja sin efecto arresto domiciliario total de Camila Polizzi

Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción, es indagada por un convenio de $250 millones entre el GORE de Biobío y la Fundación En Ti.

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa y dejó sin efecto la resolución que reestableció el arresto domiciliario total de la excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi.

El 3 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Concepción reemplazó la medida cautelar de arresto domiciliario total que la actual creadora de contenido erótico mantiene desde su formalización hace dos años. Nueve días después, el 12 de noviembre, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción revocó esa resolución.

Este martes, se conoció que en un fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Leopoldo Llanos Sagristá, las ministras María Teresa Letelier Ramírez, María Cristina Gajardo Harboe y la abogada (i) Pía Tavolari Goycoolea– estableció que la resolución impugnada del tribunal de alzada de Concepción, que revirtió el arresto domiciliario nocturno de la imputada, se adoptó sin fundamentación.

La Suprema expuso en su fallo que la falta de fundamentación advertida “vuelve ilegal la privación de libertad del amparado y necesariamente conduce a dar lugar a la acción constitucional deducida”.

“Dicha fundamentación no se satisface con referencias formales de compartir o adherir a la tesis de alguno de los intervinientes ni con la mera enunciación de citas legales si no se dota de contenido a la decisión en términos de indicar, en cada caso y con precisión, cuáles son las razones de hecho y de derecho que fundan las resoluciones adoptadas”, especifica el fallo.

El máximo tribunal estimó que “la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción fue emitida sin que se diera cumplimiento a las exigencias de fundamentación mínima que debe contener una resolución que mantiene la privación de libertad“.

El reproche continúa, apuntando a que el tribunal de alzada, “vertió únicamente fundamentaciones genéricas, sin hacerse cargo de las particularidades del caso concreto y de las alegaciones promovidas por la defensa”.

Por tanto, se acogió la acción constitucional en favor de Camila Alondra Polizzi Fonceca, solo en cuanto, se deja sin efecto la medida cautelar de arresto total que fijó el tribunal de alzada, manteniendo las medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Garantía de Concepción el 3 de noviembre de 2025.

La decisión fue acordada con los votos en contra de las ministras Letelier y Gajardo.

La Fiscalía de Biobío está solicitando ocho años de cárcel para Polizzi, acusada de delitos de estafa y lavado de activos por los convenios por $250 millones entre el GORE del Biobío y la Fundación En Ti para un proyecto de mejoramiento en el sector Barrio Norte de Concepción.