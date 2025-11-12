OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Crimen de Krishna Aguilera: hermana de la víctima denuncia agresión en la previa a la reformalización del principal imputado

    Cristal Aguilera sufrió el robo de su teléfono y fue agredida en la cabeza en un hecho ocurrido el lunes en las cercanías de donde fue encontrada enterrada su hermana. Los investigadores se encuentran dilucidando si se trató de un acto relacionado al crimen o fue un delito común.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Antes de las 9.30 el fiscal regional Occidente Marcos Pastén entró al cuartel de la Briup de la Policía de Investigaciones para tomar una importante diligencia en el contexto de la investigación por la muerte de Krishna Aguilera.

    Allí debió responder a la prensa sobre una agresión que sufrió la hermana de la víctima, Cristal Aguilera, el lunes, lo que podría sumarse a la carpeta investigativa por el crimen de la joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un cerro ubicado en Calera de Tango.

    La hermana, quien para los investigadores ha sido una pieza clave en la indagatoria por los datos aportados de sujetos implicados en el caso, se encontraba el lunes en Catemito, en un lugar relativamente cercano donde el 26 de octubre fue hallado el cuerpo de la joven. Allí habría sido víctima del robo de su celular y de golpes en la cabeza, en un hecho que aún no ha sido denunciado formalmente.

    Los investigadores se encuentran tratando de resolver si el hecho está vinculado al crimen de su hermana o a un delito común. El primer escenario, debido a que el principal imputado por el caso, Juan “el Guatón” Beltrán es un conocido narcotraficante de San Bernardo que aún mantendría nexos con soldados del sector y podría buscar una suerte de venganza contra la hermana de la joven por el “sapeo”.

    El propio Pastén señaló que, al no haber denuncia, no podía conocer detalles de la agresión. “No lo podemos saber porque no hizo la denuncia. (Si está relacionado al crimen) no podría descartarlo, pero no podría asegurarlo”, dijo el fiscal. Eso sí, se aventuró a entregar una hipótesis: “Vislumbro que podría ser un hecho común”.

    Sin embargo, quienes conocen de la causa, plantean sus dudas sobre esta tesis. ¿Qué hacía Cristal Aguilera en el cerro donde encontraron a su hermana y por qué se produjo un robo en un lugar relativamente solitario? Esas son algunas de las interrogantes que los fiscales esperan resolver una vez que se plasme la denuncia, lo que podría ocurrir entre este jueves.

    En el marco de esta indagatoria, Pastén llegó hasta el cuartel de la PDI para tomar la declaración a otro sujeto que sería de interés en la causa: Rodrigo Donoso, alías “el Amoroso”. Donoso es parte del círculo íntimo de Beltrán y se entregó el fin de semana a la policía.

    El presente de Cristal

    Cristal hoy se mantiene con varias medidas otorgadas por la Fiscalía. Una de ellas es una línea directa con la policía y otras son rondas periódicas de la PDI. Fuentes de este medio comentan que también tiene un contacto preferente con la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) y se le ofreció relocalizarla en otra comuna por el riesgo de permanecer en San Bernardo.

    Sin embargo, esto último lo ha rechazado en más de una ocasión. Eso sí, detallan que es poco factible de mantener un punto fijo para su cuidado.

    La joven ha entregado información vital para el caso, debido al conocimiento que mantiene del tráfico de drogas en un sector de San Bernardo: en el pasado, al igual que su hermana, también ejerció como vendedora de sustancias ilícitas y también habría mantenido una relación sentimental con Beltrán.

    En un punto de prensa, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que Cristal cuenta con protección de Carabineros desde el 10 de octubre: “Ella es una persona que está con medidas de protección decretadas por el Ministerio Público. La evaluación de esas medidas, cómo han operado, es un asunto que vamos a conversar con Carabineros y además con el Ministerio Público”.

    El abogado de la familia, Pedro Díaz, no atendió los llamados de este medio para este artículo. Según confirmó el abogado a la Fiscalía, este jueves presentarán la denuncia a las 10.00, dos horas antes de que se realice la audiencia de reformalización de Beltrán, que ahora será imputado por secuestro con homicidio.

    Foto: AtonChile Diego Martin

    El “amoroso”

    La semana pasada la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de apelación buscando cambiar la medida cautelar en la que quedó la única menor de edad imputada en el caso. Se trata de una joven de 17 años de iniciales K.G., que sería pareja de Beltrán y que para la fiscalía tuvo un rol de instigadora en el crimen. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel por tres votos contra cero, por lo que deberá permanecer en internación provisoria.

    Allí, donde la Defensoría afirma que K.G. no habría estado en el lugar de los hechos por estar el día del crimen en un centro de rehabilitación, se detallan los roles de los imputados: Beltrán, Rosa Oñate, Jordan Pinto, José Montecinos y la menor de edad.

    A ese grupo se suma “El Amoroso”, que este jueves será formalizado, hasta ahora, por tráfico de drogas. El sujeto, de acuerdo a la fiscalía, mantenía conocimiento del plan para asesinar a Krishna que comenzó a urdirse a inicios de septiembre. Estaba siendo buscado intensamente por distintas partes de Chile, inclusive en la isla de Chiloé.

    Deberá enfrentar a la justicia a la misma hora que su amigo Beltrán, pero en audiencias distintas.

