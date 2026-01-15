SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    El ministro señaló que la imagen "quizás refleja la calidad humana que tiene quien realiza la publicación".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, condenó una publicación que compartió el carabinero en retiro Claudio Crespo, con la imagen del diputado electo Gustavo Gatica, a quien disparó en el marco de una protesta en 2019, dejándolo ciego.

    El martes 13 de enero, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exteniente coronel de los cargos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas. Eso sí, la Justicia acreditó que el disparo que dejó ciego a Gatica fue efectuado por Crespo.

    El excarabinero celebró la resolución y compartió una imagen tipo meme en una historia de la red social Instagram. En la foto, aparece la cara de Gatica acompañada de la frase “QEPD octubrismo” sobre una tumba.

    La publicación fue duramente criticada por el gobierno, desde donde el ministro Elizalde aseguró que se trata de una situación “cruel”.

    Yo creo que lo peor que puede pasarnos es que terminemos deshumanizándonos y que perdamos empatía ante el dolor de las personas”, sostuvo.

    El ministro, recalcó que “nadie se puede jactar de una persona que ha perdido los ojos, independientemente de la opinión personal que pueda tener respecto de esos hechos”.

    “Creo que finalmente nosotros tenemos que fomentar una convivencia fundada en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y en la empatía, en la capacidad de siempre ponernos en el lugar del otro”, sostuvo.

    Junto con ello, planteó que le parece “una publicación cruel e inaceptable. Bueno, que cada uno se haga cargo de lo que publica, eso quizás refleja la calidad humana que tiene quien realiza la publicación".

