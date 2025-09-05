SUSCRÍBETE
Nacional

Cuarto sujeto con orden de detención por caso de torturas en hospital de Osorno se entrega en tribunal

Los otros tres, fueron detenidos este jueves.

Por 
José Navarrete
 
Juan Pablo Andrews
Algunas de las imágenes de los vejámenes a trabajador en Hospital de Osorno.

La mañana de este viernes acudió para entregarse ante el Juzgado de Garantía de Osorno el cuarto sujeto con orden de detención en el marco de la indagatoria por las agresiones que afectaron a un extrabajador del hospital de la ciudad.

Tras las órdenes de detención emitidas respecto a cuatro trabajadores expulsados del Hospital Base San José Osorno, la Policía de Investigaciones concretó las aprehensiones de tres de ellos este jueves.

Las capturas estuvieron a cargo de funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Los Lagos, que hasta este viernes seguía desarrollando labores para detener al cuarto sujeto.

Ante la divulgación de las imágenes del caso por radio Bío Bío, la Dirección del Servicio de Salud Osorno emitió un comunicado indicando que la gestión anterior realizó un primer proceso de sumario que no arrojó sanciones administrativas para los implicados.

La entidad realizó un segundo sumario al haber accedido a nuevos antecedentes y se determinó la destitución de los cuatro funcionarios involucrados.

Se espera que este viernes, la Fiscalía de Los Lagos los formalice.

