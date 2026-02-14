SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    El accidente de tránsito se produjo en la Ruta T-20, en el tramo que une San José de la Mariquina con Mehuín, Región de Los Ríos.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Cuatro personas fallecidas y seis lesionadas, varias de ellas en estado de gravedad, dejó un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado en la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos.

    El hecho ocurrió a las 01.29 horas en el kilómetro 26,5 de la Ruta T-20, en la vía que une San José de la Mariquina con Mehuín, a la altura del sector Puente Negro. Según informó el fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, Sergio Carmona, el siniestro involucró a dos vehículos y se produjo en una curva.

    El vehículo en el que viajaban seis personas, producto del exceso de velocidad, pierde el control y choca de frente con otro automóvil que iba en sentido contrario”, señaló el persecutor.

    A raíz del impacto —calificado como de alta energía— tres ocupantes del primer vehículo salieron eyectados. Además, falleció la conductora del station wagon involucrado en la colisión.

    “Producto del impacto de alta energía, salen eyectadas tres personas y fallece la conductora del otro automóvil, quedando también lesionados de gravedad ocupantes de ambos autos”, precisó Carmona.

    Posteriormente, una camioneta que transitaba por el lugar atropelló a dos de las personas que habían salido eyectadas a la vía, dándose a la fuga. El conductor está siendo buscado por Carabineros.

    Las víctimas fatales corresponden a tres ocupantes del primer vehículo y a la conductora del otro automóvil. Sus identidades están siendo confirmadas.

    La Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó diligencias a la Unidad Investigadora de Accidentes de Tránsito (UIAT) y a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, además de peritajes al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, con el fin de esclarecer la dinámica del accidente.

    Asimismo, se dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal (SML) para la realización de las autopsias de rigor.

