La Municipalidad de Providencia realizó una visita navideña a los niños, niñas y adolescentes que debieron pasar la Nochebuena internados en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Este 2025, la actividad fue encabezada por el alcalde Jaime Bellolio, quien llegó acompañado de funcionarios municipales para compartir un momento de alegría con los 145 menores hospitalizados.

La autoridad comunal fue recibida por el director del recinto asistencial, doctor Michel Roger, con quien recorrió distintas unidades clínicas del hospital, entre ellas Lactantes, Segunda Infancia, Cirugía y Oncología.

“Hoy día estamos acá porque hay 145 niños, niñas y adolescentes que tuvieron que pasar su Navidad en el Hospital Luis Calvo Mackenna, acompañados, por supuesto, de sus familiares, y también de todo el personal que hace que esta estadía sea lo más agradable posible”, señaló el alcalde Bellolio.

Cuentos y regalos marcaron la Navidad de niños hospitalizados en Hospital Luis Calvo Mackenna

En ese sentido, agregó: “Nosotros quisimos, como ya es tradición, poder acompañarlos a través de cuentacuentos y de regalos para cada uno de estos niños, niñas y adolescentes”, señaló el alcalde Bellolio durante la actividad".

El recorrido estuvo acompañado por un cuentacuentos, que animó la visita y generó sonrisas tanto en los menores como en sus familias. Además, funcionarios caracterizados como ayudantes de Santa Claus (Viejito Pascuero) entregaron regalos especialmente seleccionados según la edad y sexo de cada niño.

“Tenemos desde bebés recién nacidos hasta adolescentes de 17 años, y la idea es poder alegrarles un poquito este día que sabemos que es diferente cuando se pasa dentro de un hospital”, agregó el jefe comunal.

Por su parte, el director del Hospital Luis Calvo Mackenna, doctor Michel Roger, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que “nuestro afán es que todos los niños, niñas y adolescentes que, debido a su condición, deben pasar estos días hospitalizados o en exámenes y atenciones médicas, tengan el derecho a vivir la magia de la Navidad”.

“Es una forma de decirles: ‘No importa dónde te encuentres ni en qué condición, la Navidad llega a todas partes’”, agregó.

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Municipalidad de Providencia informó que durante este 2025 entregó cerca de 2.000 regalos a niños y niñas de la comuna, como parte de sus actividades navideñas.