SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bellolio apuesta por una “coalición de emergencia” y llama a unidad tras triunfo de Kast

    El alcalde de Providencia evitó entrar en el debate de nombres y abordó además la investigación por el déficit en Peñalolén y el rol fiscalizador de la Contraloría.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bellolio apuesta por una “coalición de emergencia” y llama a unidad tras triunfo de Kast

    Durante una actividad navideña en el Hospital Luis Calvo Mackenna, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, se refirió al escenario político que se abre tras el triunfo de José Antonio Kast, destacando la necesidad de conformar una “coalición de emergencia” que permita enfrentar los principales desafíos del país con una lógica de unidad.

    Consultado por si el nuevo oficialismo debe entenderse como una coalición, alianza o conglomerado, Bellolio relativizó la discusión conceptual y puso el acento en el objetivo político.

    “Hasta ahora lo que hemos visto son señales súper adecuadas en términos de que tiene que haber un gobierno de emergencia, una coalición que pueda responder a esa emergencia, pero sobre todo también en unidad”, afirmó.

    Bellolio apuesta por una “coalición de emergencia” y llama a unidad tras triunfo de Kast

    En esa línea, sostuvo que el llamado del presidente electo apunta a integrar a Chile Vamos, independientes y otros sectores que fueron parte de la oposición al actual gobierno.

    “Me parece muy bien que sea en términos de unidad para responder a las emergencias que la ciudadanía hoy día nos plantea”, señaló, evitando especular sobre nombres o cargos y recordando que esas definiciones serán resueltas por Kast durante la primera quincena de enero.

    Peñalolén y control del gasto público

    En otro ámbito, Bellolio abordó la investigación abierta por la Fiscalía para indagar un eventual déficit financiero en la Municipalidad de Peñalolén, subrayando la importancia de que estos procesos sean aclarados con total transparencia.

    “Para quienes estamos a cargo de municipios y somos autoridades que manejamos presupuestos, es fundamental que haya transparencia completa y total, no solamente en cómo se administran los recursos, sino también en cómo estos se dejan a otras administraciones”, sostuvo, enfatizando que una incorrecta proyección de ingresos puede generar frustración y desconfianza en la ciudadanía.

    El jefe comunal también se refirió a los informes de la Contraloría General de la República sobre desórdenes financieros en distintas entidades públicas, respaldando su labor fiscalizadora.

    Bellolio apuesta por una “coalición de emergencia” y llama a unidad tras triunfo de Kast

    “La plata pública no es plata de quien es alcalde, de quien es presidente o quien es ministro, es de las personas”, afirmó, agregando que todos los organismos del Estado deben rendir cuentas de forma clara y detallada.

    En ese sentido, Bellolio remarcó que el control de la Contraloría es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades que administran recursos públicos.

    Más sobre:Jaime BellolioProvidenciaJosé Antonio KastCarolina LeitaoPeñalolénContraloríaDorothy PérezFiscalización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuentos y regalos marcaron la Navidad de niños hospitalizados en Hospital Luis Calvo Mackenna

    Asesinan a hombre de 25 años en San Javier: Fiscalía investiga posible conflicto entre bandas rivales

    Todos los mares de la Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Las distintas celebraciones de la Navidad que se desarrollan alrededor del mundo

    Lo más leído

    1.
    Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se resisten a ingreso de gabinete de Kast

    Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se resisten a ingreso de gabinete de Kast

    2.
    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    3.
    De Cicardini a republicanas: diputadas defienden rol de primera dama tras críticas de Irina Karamanos

    De Cicardini a republicanas: diputadas defienden rol de primera dama tras críticas de Irina Karamanos

    4.
    “Será relevante impulsar hitos de movilización amplia”: el llamado del PC para enfrentar al gobierno de Kast

    “Será relevante impulsar hitos de movilización amplia”: el llamado del PC para enfrentar al gobierno de Kast

    5.
    Diputados UDI amenazan con acusación constitucional contra Grau en caso de insistir con la denominada “ley de amarre”

    Diputados UDI amenazan con acusación constitucional contra Grau en caso de insistir con la denominada “ley de amarre”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Conaf reporta cinco incendios en combate a nivel nacional y alerta roja por siniestro en Maule

    Conaf reporta cinco incendios en combate a nivel nacional y alerta roja por siniestro en Maule

    Senapred mantiene alerta roja en Maule por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Senapred mantiene alerta roja en Maule por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Temblor hoy, jueves 25 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 25 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuentos y regalos marcaron la Navidad de niños hospitalizados en Hospital Luis Calvo Mackenna
    Chile

    Cuentos y regalos marcaron la Navidad de niños hospitalizados en Hospital Luis Calvo Mackenna

    Asesinan a hombre de 25 años en San Javier: Fiscalía investiga posible conflicto entre bandas rivales

    Bellolio apuesta por una “coalición de emergencia” y llama a unidad tras triunfo de Kast

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático
    Negocios

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”
    Tendencias

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    “Fue un robo total”: exfigura de la U revive el polémico penal no cobrado ante River Plate en la Copa Libertadores de 1996
    El Deportivo

    “Fue un robo total”: exfigura de la U revive el polémico penal no cobrado ante River Plate en la Copa Libertadores de 1996

    El reemplazo de Matías Palavecino: Coquimbo Unido ficha a exjugador de la Juventus y Boca Juniors

    Regalos de Navidad: U. de Concepción anuncia el regreso Cecilio Waterman y Deportes Concepción da el golpe con Leonardo Valencia

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Todos los mares de la Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce
    Cultura y entretención

    Todos los mares de la Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Las distintas celebraciones de la Navidad que se desarrollan alrededor del mundo
    Mundo

    Las distintas celebraciones de la Navidad que se desarrollan alrededor del mundo

    Turquía detiene a más de 100 sospechosos del Estado Islámico por presuntos planes de atentar en fiestas de finde de año

    Nasralla rechaza resultados que dan como triunfador a Nasry Asfura en Honduras: “Gobernará el crimen organizado”

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación