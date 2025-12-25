Bellolio apuesta por una “coalición de emergencia” y llama a unidad tras triunfo de Kast

Durante una actividad navideña en el Hospital Luis Calvo Mackenna, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, se refirió al escenario político que se abre tras el triunfo de José Antonio Kast, destacando la necesidad de conformar una “coalición de emergencia” que permita enfrentar los principales desafíos del país con una lógica de unidad.

Consultado por si el nuevo oficialismo debe entenderse como una coalición, alianza o conglomerado, Bellolio relativizó la discusión conceptual y puso el acento en el objetivo político.

“Hasta ahora lo que hemos visto son señales súper adecuadas en términos de que tiene que haber un gobierno de emergencia, una coalición que pueda responder a esa emergencia, pero sobre todo también en unidad”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el llamado del presidente electo apunta a integrar a Chile Vamos, independientes y otros sectores que fueron parte de la oposición al actual gobierno.

“Me parece muy bien que sea en términos de unidad para responder a las emergencias que la ciudadanía hoy día nos plantea”, señaló, evitando especular sobre nombres o cargos y recordando que esas definiciones serán resueltas por Kast durante la primera quincena de enero.

Peñalolén y control del gasto público

En otro ámbito, Bellolio abordó la investigación abierta por la Fiscalía para indagar un eventual déficit financiero en la Municipalidad de Peñalolén, subrayando la importancia de que estos procesos sean aclarados con total transparencia.

“Para quienes estamos a cargo de municipios y somos autoridades que manejamos presupuestos, es fundamental que haya transparencia completa y total, no solamente en cómo se administran los recursos, sino también en cómo estos se dejan a otras administraciones”, sostuvo, enfatizando que una incorrecta proyección de ingresos puede generar frustración y desconfianza en la ciudadanía.

El jefe comunal también se refirió a los informes de la Contraloría General de la República sobre desórdenes financieros en distintas entidades públicas, respaldando su labor fiscalizadora.

“La plata pública no es plata de quien es alcalde, de quien es presidente o quien es ministro, es de las personas”, afirmó, agregando que todos los organismos del Estado deben rendir cuentas de forma clara y detallada.

En ese sentido, Bellolio remarcó que el control de la Contraloría es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades que administran recursos públicos.