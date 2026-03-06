SUSCRÍBETE
    Nacional

    Dan a conocer causa de muerte de cabo y Ejército reporta que actividad en que se produjo deceso “no estuvo autorizada”

    Un capitán y un sargento son investigados por su presunta responsabilidad en la ejecución de la actividad física que derivó en el fallecimiento de Carlos Palacios Muñoz.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    date 2026-03-06

    En declaraciones a TVN, el director regional de Magallanes del Servicio Médico Legal (SML), René Castro Cid, confirmó que fue una “asfixia por sumersión” la causa de muerte del cabo segundo del Ejército Carlos Palacios Muñoz.

    El deceso del suboficial se registró en el sector La Laguna de la 4° Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército en Punta Arenas, en el marco de lo que habría sido un ejercicio de preparación para postular a un curso de combate de la institución.

    Personal del Grupo de Operaciones Policiales especiales (GOPE) de Carabineros recuperó el cuerpo del suboficial desde el agua la tarde del miércoles 4 de marzo.

    En un comunicado difundido este viernes, el Ejército se refirió a las detenciones del capitán Felipe Oliva y el sargento segundo Leonardo Vallejos a raíz de las diligencias investigativas efectuadas por la Fiscalía Militar de Punta Arenas.

    De acuerdo a la institución, los uniformados son investigados por su presunta responsabilidad en la ejecución de la actividad física que derivó en el fallecimiento del cabo.

    “Es importante recalcar que esta actividad no estuvo autorizada por los mandos de la 4° Brigada, razón por la cual se está sustanciando una investigación sumaria administrativa tendiente a esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos", precisaron.

    Asimismo, puntualizaron que la “institución se encuentra comprometida con el pronto esclarecimiento de este lamentable suceso y colaborando de manera activa con las autoridades competentes, para establecer las responsabilidades y medidas disciplinarias que correspondan”.

    “Junto con rechazar categóricamente cualquier conducta que pudiera ser contraria a las leyes y normativa vigente, la 4° Brigada Acorazada Chorrillos reitera sus condolencias a la familia ante esta irreparable pérdida", cerraron.

