Dan de baja a seis carabineros en Sierra Gorda por cohecho: cuatro quedaron en prisión preventiva

Durante la jornada del viernes se desarrolló la formalización de seis exfuncionarios de Carabineros del retén de Sierra Gorda que estarían imputados por el delito de cohecho.

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de Antofagasta en conjunto a la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar).

La detención de cuatro de los imputados se habría ejecutado durante la jornada del miércoles tras la investigación de la Saicar. Los otros dos detenidos fueron capturados en Arica y Calama por personal de la misma sección policial.

Apenas conocida la información, desde la Prefectura de Carabineros de Antofagasta señalaron a través de un comunicado la desvinculación de los seis detenidos.

Recibían pagos por cargas sobredimensionadas

Según detalló la Fiscalía, los hechos se habrían desarrollado entre los años 2022 y 2025. Los imputados habrían recibido pagos por parte de camiones con cargas sobredimensionadas para pasar por la Ruta 5 Norte, la B-25 y otras dependientes del retén de Sierra Gorda .

Por lo anteriormente señalado, el juzgado determinó la prisión preventiva para cuatro de los imputados. A los otros dos restantes se les dejó con la cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse al retén.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, resaltó la labor por parte de la Saicar. Según detalló, la investigación se habría iniciado el año 2023 por la propia institución, que habría recopilado antecedentes a través de sus sistemas de control interno y que habrían compartido con el Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias.