Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de femicidio frustrado en Alto Hospicio

Se decretó la prisión preventiva de un imputado formalizado por la Fiscalía de Alto Hospicio por los delitos de femicidio frustrado y desacato.

El hombre fue detenido tras golpear y apuñalar a su ex conviviente al interior de un domicilio en las tomas de El Boro.

En ese sentido, la fiscal a cargo de la Unidad de Género de Alto Hospicio, Virginia Aravena, cerca de las 02:30 horas, el imputado en estado de ebriedad llegó al domicilio de su ex conviviente y madre de un hijo en común, donde siguió tomando alcohol.

“Fue así como el imputado, tras un ataque de celos, parte a la cocina, toma un cuchillo y con este ataca en la cabeza de forma reiterada a la víctima”, señaló.

La persecutora agregó que el imputado estaba además incumpliendo la prohibición que tenía de acercarse a la víctima y su domicilio , en otra causa de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar contra la misma víctima.

El juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado, fijando un plazo de investigación de 70 días.