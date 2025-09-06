Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de femicidio frustrado en Alto Hospicio
El impoutado se encontraba incumpliendo la prohibición que tenía de acercarse a la víctima y su domicilio
Se decretó la prisión preventiva de un imputado formalizado por la Fiscalía de Alto Hospicio por los delitos de femicidio frustrado y desacato.
El hombre fue detenido tras golpear y apuñalar a su ex conviviente al interior de un domicilio en las tomas de El Boro.
En ese sentido, la fiscal a cargo de la Unidad de Género de Alto Hospicio, Virginia Aravena, cerca de las 02:30 horas, el imputado en estado de ebriedad llegó al domicilio de su ex conviviente y madre de un hijo en común, donde siguió tomando alcohol.
“Fue así como el imputado, tras un ataque de celos, parte a la cocina, toma un cuchillo y con este ataca en la cabeza de forma reiterada a la víctima”, señaló.
La persecutora agregó que el imputado estaba además incumpliendo la prohibición que tenía de acercarse a la víctima y su domicilio, en otra causa de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar contra la misma víctima.
El juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado, fijando un plazo de investigación de 70 días.
