SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Tribunal dicta prisión preventiva para acusado de dispararle a su hijo de dos años en Temuco

Previo al crimen, el acusado sostuvo una discusión con la madre del infante en la que adujo que no podría seguir pagando la pensión alimenticia que le correspondía a su hijo.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

En prisión preventiva quedó este viernes el hombre de 23 años acusado de dispararle en la cabeza a su hijo de dos años en Temuco, Región de La Araucanía.

El Juzgado de Garantía de Temuco ordenó la prisión preventiva de C.M.G.M. -imputado por parricidio frustrado y los delitos consumados de porte ilegal de armas y municiones adaptadas- por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación, en tanto, será de cuatro meses. En caso de ser declarado culpable, arriesga 15 años de cárcel.

El Ministerio Público relató en la audiencia que el 1 de septiembre el imputado retiró a su hijo del jardín infantil. Luego, a eso de las 16.30 horas, ambos se dirigieron al domicilio de la madre del niño y permanecieron en el antejardín hasta las 17.30 horas.

Una vez que la madre llegó al domicilio -ubicado en el sector Pedro de Valdivia de la capital regional- ambos discutieron debido a que el imputado no habría querido seguir pagando la pensión alimenticia que le correspondía a su hijo, según expuso la Fiscalía.

De acuerdo con el relato de la madre, luego de que el acusado extrajera un revolver calibre 28, ella inició un forcejeó con su expareja para quitarle el arma, pero éste terminó disparando en la cabeza de su hijo.

La madre pidió ayuda a Carabineros, que realizaba un patrullaje preventivo en el sector, y luego fue trasladada al Hospital Regional. El infante permanece en riesgo vital. El padre fue ubicado en 40 minutos mediante drones y el despliegue policial que se activó en la ciudad.

Según lo reportado por Radio Biobío, la defensa del imputado sostuvo que éste tenía problemas económicos por la entrega de pensión de alimentos y que debido a eso le pidió a la madre tener el cuidado personal del niño. “La intención del imputado jamás fue quitarle la vida a su hijo”, dijo Luis Acuña, defensor penal público.

C.M.G.M. aseveró que había obtenido el arma el día anterior en un río y que en medio del forcejeo, el coche en el que estaba el niño cayó al suelo y que cuando éste empezó a gatear se disparó el arma. El Ministerio Público desacreditó esta versión. “(La madre) estuvo 3 minutos al interior de la casa, entonces, ¿debemos creer que toda esa dinámica que el imputado declaró sucedió en 3 minutos? La verdad es que, aplicando máxima de la experiencia, creemos que no es posible”, dijo el fiscal Luis Arroyo.

Lee también:

Más sobre:JudicialFiscalíaTemucoPrisión preventivaPadreHijoNiñoParricidio frustradoPensión alimenticia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de femicidio frustrado en Alto Hospicio

Incendio de una casa con local comercial en La Unión dejó a una persona fallecida

Para destacar su contribución histórica: torre Eiffel sumará nombres de 72 mujeres científicas y académicas en homenaje histórico

Encuentran los cuerpos de dos niños secuestrados por su padre en Uruguay

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Lo más leído

1.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

2.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

3.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

4.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

5.
Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de femicidio frustrado en Alto Hospicio
Chile

Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de femicidio frustrado en Alto Hospicio

Incendio de una casa con local comercial en La Unión dejó a una persona fallecida

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos
Negocios

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton
Tendencias

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Rugbistas argentinos son detenidos tras ser acusados de abuso sexual en Chile
El Deportivo

Rugbistas argentinos son detenidos tras ser acusados de abuso sexual en Chile

Figura de Alianza Lima aborda la llave con la U en la Copa Sudamericana tras el fallo de la Conmebol

En Sudamérica resta el repechaje: conoce a los 17 equipos ya clasificados al Mundial de Norteamérica 2026

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

Para destacar su contribución histórica: torre Eiffel sumará nombres de 72 mujeres científicas y académicas en homenaje histórico
Mundo

Para destacar su contribución histórica: torre Eiffel sumará nombres de 72 mujeres científicas y académicas en homenaje histórico

Encuentran los cuerpos de dos niños secuestrados por su padre en Uruguay

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”
Paula

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre