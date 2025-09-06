Tribunal dicta prisión preventiva para acusado de dispararle a su hijo de dos años en Temuco

En prisión preventiva quedó este viernes el hombre de 23 años acusado de dispararle en la cabeza a su hijo de dos años en Temuco, Región de La Araucanía.

El Juzgado de Garantía de Temuco ordenó la prisión preventiva de C.M.G.M. -imputado por parricidio frustrado y los delitos consumados de porte ilegal de armas y municiones adaptadas- por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación, en tanto, será de cuatro meses. En caso de ser declarado culpable, arriesga 15 años de cárcel .

El Ministerio Público relató en la audiencia que el 1 de septiembre el imputado retiró a su hijo del jardín infantil. Luego, a eso de las 16.30 horas, ambos se dirigieron al domicilio de la madre del niño y permanecieron en el antejardín hasta las 17.30 horas.

Una vez que la madre llegó al domicilio -ubicado en el sector Pedro de Valdivia de la capital regional- ambos discutieron debido a que el imputado no habría querido seguir pagando la pensión alimenticia que le correspondía a su hijo, según expuso la Fiscalía.

De acuerdo con el relato de la madre, luego de que el acusado extrajera un revolver calibre 28, ella inició un forcejeó con su expareja para quitarle el arma, pero éste terminó disparando en la cabeza de su hijo.

La madre pidió ayuda a Carabineros, que realizaba un patrullaje preventivo en el sector, y luego fue trasladada al Hospital Regional. El infante permanece en riesgo vital. El padre fue ubicado en 40 minutos mediante drones y el despliegue policial que se activó en la ciudad.

Según lo reportado por Radio Biobío, la defensa del imputado sostuvo que éste tenía problemas económicos por la entrega de pensión de alimentos y que debido a eso le pidió a la madre tener el cuidado personal del niño. “La intención del imputado jamás fue quitarle la vida a su hijo”, dijo Luis Acuña, defensor penal público.

C.M.G.M. aseveró que había obtenido el arma el día anterior en un río y que en medio del forcejeo, el coche en el que estaba el niño cayó al suelo y que cuando éste empezó a gatear se disparó el arma. El Ministerio Público desacreditó esta versión. “(La madre) estuvo 3 minutos al interior de la casa, entonces, ¿debemos creer que toda esa dinámica que el imputado declaró sucedió en 3 minutos? La verdad es que, aplicando máxima de la experiencia, creemos que no es posible”, dijo el fiscal Luis Arroyo.