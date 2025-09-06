Funcionario de la PDI repele intento de encerrona: delincuente resulta abatido

Un violento intento de encerrona ocurrió la madrugada de este sábado en el acceso a Los Libertadores, en el que un delincuente perdió la vida luego de ser alcanzado por disparos de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), quien repelió el delito.

Según los antecedentes entregados por el subprefecto Eugenio Ríos , jefe de ronda, el funcionario de la PDI se encontraba circulando en su vehículo cuando, de manera sorpresiva, un automóvil se detuvo delante de él.

“Se bajan dos individuos a forzar sus puertas para poder quitarle el vehículo, a lo cual uno de ellos le mostraba un arma de fuego con la cual le golpeaba en su ventana”, señaló.

Ante esta agresión y la amenaza inminente, el funcionario de la PDI reaccionó de inmediato utilizando su arma de servicio, realizando varios disparos que dejaron a uno de los atacantes gravemente herido . El delincuente fue declarado muerto en el lugar por personal del SAMU.

Los otros dos involucrados en el asalto lograron huir del lugar a pie, sin que hasta el momento se haya confirmado si resultaron lesionados durante el enfrentamiento.

A raíz de esto las pericias correspondientes, llevadas a cabo por Carabineros, se logró incautar un arma de fuego y el vehículo en el que se desplazaban los delincuentes, el cual se descubrió estaba clonado con patentes falsas.

El funcionario de la PDI y su acompañante resultaron ilesos tras el incidente, mientras que se continúa con las investigaciones para identificar a los dos individuos restantes que participaron en el intento de encerrona.