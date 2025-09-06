Siete detenidos tras operativo en la ribera del río Maipo: se recupera camión y carga avaluada en más de $70 millones

Carabineros detuvo a siete personas que descargaban mercadería desde un camión en la ribera del río Maipo, en un procedimiento que culminó con la recuperación de la totalidad de la carga, avaluada en aproximadamente 75 millones de pesos.

El hecho ocurrió la tarde del viernes, cuando la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) recibió una alerta que indicaba movimientos sospechosos en el sector.

Al llegar al lugar, personal policial sorprendió a un grupo de sujetos descargando artículos desde un camión hacia un furgón blanco. Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga.

Sin embargo, gracias a un rápido despliegue, los funcionarios policiales lograron interceptar el vehículo y detener a los siete ocupantes, quienes registran antecedentes por diversos delitos, entre ellos robo en lugar habitado, robo de bienes nacionales de uso público, robo con intimidación, microtráfico y porte ilegal de arma de fuego.

Desde la institución informaron que el camión y su carga —compuesta por artículos para el hogar— fueron devueltos a la empresa propietaria.

En tanto, los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará las medidas cautelares correspondientes.