Desbaratan fábrica de ropa falsificada en barrio Meiggs: más de 5 mil prendas incautadas y ocho detenidos

Con ocho personas detenidas culminó este viernes un operativo de Carabineros en el barrio Meiggs, durante el cual se desbarató una fábrica clandestina donde se confeccionaba ropa falsificada de reconocidas marcas.

Asimismo, en el operativo -iniciado por la denuncia de un representante legal de marcas afectadas- se incautó más de 5 mil prendas que pretendían ser de las marcas “Puma”, “Nike”, “Clavin Klein” “Adidas” y “Under Armour” , las que se comercializaban en los “toldos azules” que se emplazan en el sector, con avalúo comercial de más de $ 100 millones.

Asimismo, fueron decomisadas maquinarias destinadas a la fabricación y estampado de la ropa.

Al respecto, el mayor Fernando Aguirre, de la Segunda Comisaría de Santiago, sostuvo que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Zona Metropolitana de Carabineros, logró establecer “la existencia de dos inmuebles, en los cuales personas llevaban a cabo la falsificación y posterior comercialización de ropa de diferentes marcas, las cuales eran obviamente falsificadas”.

Así, en los domicilios de calle Bascuñan Guerrero fueron capturados ocho ciudadanos extranjeros -dos de ellos irregulares en el país-, además de hallarse una serie de toldos azules, como los que se emplazan a diario en el barrio Meiggs.

“Resulta de interés la existencia y el hallazgo de estos toldos al interior de los inmuebles, ya que permiten establecer, al menos, líneas investigativas orientadas a determinar no solo la fabricación (de ropa) en estos inmuebles, sino que la comercialización, ya sea en grandes cantidades o al detalle en puestos comerciales en forma directa a un consumidor”, sostuvo el mayor Aguirre.

Tanto las especies incautadas como los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.