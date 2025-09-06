Incendio de una casa con local comercial en La Unión dejó a una persona fallecida

El incendio de una casa particular que funcionaba como local comercial provocó la muerte de un hombre adulto en La Unión, Región de Los Ríos.

El siniestro se desarrolló durante la madrugada del sábado, en la calle Ramírez con Chacabuco de la mencionada comuna. El inmueble afectado, hecho de material ligero y de dos pisos, resultó con pérdida total.

La emergencia convocó a las cinco compañías de bomberos de la ciudad, las que estuvieron dirigidas por el comandante Rodrigo Mena.

Por el momento, la víctima fatal no ha podido ser reconocida por los peritos que asistieron al lugar para investigar las causas del incendio.

Al respecto, el fiscal Gonzalo Valderas explicó que “para esclarecer las circunstancias de ocurrencia del hecho, se dispuso la concurrencia del Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones para examinar el sitio del suceso y los restos mortales; y también la concurrencia del Servicio Médico Legal de la misma ciudad de la Unión para el levantamiento del cuerpo y posterior autopsia".