La Asociación de Municipios Rurales (AMUR) sostuvo una reunión con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, este jueves para definir la bajada operativa de la recién promulgada Ley de Emergencia Energética, iniciativa que busca amortiguar el impacto del aumento de las tarifas del combustible en el país.

La reunión, concretada en la cartera de Transporte, estuvo enfocada en plantear las inquietudes en torno a la ley promulgada en el marco del Plan Chile Sale Adelante, iniciativa que plantea una serie de medidas concretas para brindar apoyo al transporte público ante el aumento de combustibles.

En concreto, la directiva de AMUR solicitó descentralizar las medidas y que respondan a la realidad de las comunas rurales donde opera transporte no regulado. Esto luego de que se encendieran las alertas dentro de la organización por las posibles alzas de hasta un 50% en los pasajes de zonas como Paine, Buin, Colina y Melipilla.

El presidente de AMUR, Rodrigo Contreras, enfatizó en la necesidad de acelerar el apoyo en lugares donde el alza ya se concretó. “Si bien hay tranquilidad donde existen perímetros de exclusión, existe una disconformidad en aquellos buses interurbanos de zonas como San Pedro y Melipilla, donde el pasaje va a subir”, apuntó.

De Grange se reúne con Amur por implementación de Ley de Emergencia Energética en zonas rurales

“Le hemos pedido al Ministerio que acelere el estudio de esos servicios a fin de llegar con la mayor prisa posible inyectando recursos. Es importante inyectar recursos ahora ya, pero también exigir el cumplimiento de la normativa. Los operadores deben cumplir con las frecuencias, recorridos y horarios, el alza del combustible no puede ser una excusa para no cumplir, por lo que solicitamos acelerar el diagnóstico en rutas críticas”, agregó.

En tanto, De Grange precisó que aquellos servicios que cuentan con contratos asociados a transporte escolar o de tercera edad tienen los requisitos para recibir un apoyo específico que permita mantener el nivel de tarifas previo a la crisis del petróleo.

Asimismo, el titular de Transportes detalló que el traspaso de fondos se realizará sobre la base del Rut de las empresas y sociedades formalizadas. “Si hay un representante legal y un Rut, sobre la base de esos antecedentes es que se hace el traspaso de recursos”.

De Grande confirmó además que se trabaja con urgencia en la redacción del reglamento para habilitar la plataforma de inscripción de los operadores.