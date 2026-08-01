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    De temporal en temporal: lluvias vuelven a tensionar al país

    Con el norte aún en recuperación, un nuevo sistema frontal volvió a golpear con lluvias, viento y desbordes, reactivando evacuaciones, alertas SAE y cortes preventivos de rutas.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Durante este viernes, en la Región Metropolitana cayeron 12,5 milímetros. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Las lluvias regresaron antes de que terminara la emergencia anterior. Desde la madrugada de ayer, un nuevo sistema frontal avanzó con precipitaciones intensas, fuertes vientos, marejadas y riesgo de tormentas eléctricas, obligando a desplegar nuevamente evacuaciones, cortes preventivos de rutas y alertas rojas.

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que durante la noche y la madrugada se mantuvo un monitoreo del sistema frontal entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos. Entre las situaciones más relevantes, destacó la alteración de rutas por remociones en masa y acumulación de agua; la caída de postes por fuertes vientos en Valparaíso; la alerta roja para Los Ángeles, en Biobío, por el aumento del caudal del estero Paillihue, y diversas afectaciones a viviendas y caminos en Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Asimismo, recordó el aviso de la Armada por la posible formación de trombas marinas entre Ñuble y Los Ríos e hizo un llamado a la población a evacuar de inmediato si recibe un mensaje SAE.

    En el norte, donde Atacama y Coquimbo aún intentan recuperarse del histórico temporal de julio, las quebradas volvieron a activarse. En el sur, en tanto, ríos desbordados, viviendas anegadas y cientos de personas aisladas confirmaron que el invierno aún está lejos de dar tregua.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipó que el frente llegaría acompañado de una masa de aire frío, manteniendo la isoterma cero baja y favoreciendo intensas nevadas en la cordillera. A diferencia de los sistemas anteriores, la mayor parte del agua en montaña cayó como nieve, aunque en los valles y zonas costeras los acumulados volvieron a ser significativos.

    La mayor preocupación volvió a instalarse en la Región de Coquimbo. Allí, donde aún permanecen los efectos del temporal que semanas atrás destruyó caminos y dejó miles de personas aisladas, el nuevo episodio obligó a activar mensajes SAE y mantener alerta roja regional.

    Temporal en Coquimbo

    El director regional de Senapred de Coquimbo, Ángelo Hernández, advirtió que las precipitaciones reactivaron numerosas quebradas. “Se ha activado el escurrimiento en las quebradas Cajón El Romero, Santa Gracia, Cutún y Arrayán Costero, en La Serena, y Tambillo, Cruz de Caña y Las Barrancas, en Coquimbo. Estos cauces presentan flujo de agua y sedimentos, con riesgo de aumento repentino del caudal”, señaló, haciendo un llamado a mantenerse alejados de riberas y sectores bajos.

    La situación también obligó al Ministerio de Obras Públicas a decretar el cierre preventivo de la Ruta 5 Norte, entre La Serena y Vallenar, mientras cuadrillas continuaban despejando caminos en Atacama.

    A medida que el sistema avanzaba hacia el sur, el escenario se volvió igualmente complejo. Senapred mantenía durante la tarde alertas rojas por desbordes en Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, además de las regiones de Coquimbo y sectores de Atacama.

    En Ñuble, el aumento del caudal del río Lonquén obligó a declarar alerta roja para Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco. En La Araucanía, el desborde simultáneo de ríos y esteros llevó a ampliar la alerta roja a toda la región, mientras se emitían órdenes de evacuación para sectores ribereños del río Purén.

    Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred.

    Las cifras comenzaron a reflejar la magnitud del impacto. Coelemu registró seis personas damnificadas, 50 evacuadas y más de un centenar de viviendas dañadas o en evaluación. En Tomé se contabilizaban 451 viviendas con daño menor, mientras que Temuco mantenía 150 inmuebles afectados por acumulación de agua. En San Pablo, Región de Los Lagos, 288 personas permanecían aisladas, y en Teodoro Schmidt otras 108 seguían incomunicadas por el desborde de esteros.

    En el Maule, donde las precipitaciones se concentraron entre la costa y la precordillera, comenzaron a repetirse las escenas bajo este contexto. “Las principales situaciones corresponden a anegamientos de viviendas, personas aisladas, interrupción de caminos por caída de árboles, deslizamientos de tierra y desborde de cauces menores, además de alteraciones en el suministro eléctrico”, informó el director regional de Senapred del Maule, Carlos Bernales.

    En la RM, donde la lluvia se mantuvo en una intensidad moderada, la preocupación se trasladó a la cordillera. El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, recordó que el sistema se prolongaría durante varios días y pidió evitar actividades de montaña.

    Fuertes lluvias en la Región Metropolitana. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El sistema también obligó a desplegar un complejo rescate en Valle Nevado. Un turista estadounidense, que había abandonado las pistas habilitadas para esquiar y quedó atrapado en alta montaña, fue ubicado por efectivos del GOPE de Carabineros tras pasar la noche aislado. Como las condiciones impedían el vuelo de un helicóptero, el rescate debió realizarse a pie.

    Mientras el temporal seguía avanzando, la DMC emitió un nuevo aviso para el sábado por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas entre La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, una condición similar a la que durante las últimas semanas ha acompañado varios de los sistemas frontales que han afectado al centro-sur del país.

    Y el panorama tampoco ofrece una pausa prolongada. Los pronósticos indican en que el frente comenzará a debilitarse durante la madrugada del sábado, pero un segundo pulso ingresará el domingo desde la zona centro-sur, aportando nuevas lluvias y viento sobre territorios donde los suelos permanecen saturados y cientos de familias aún intentan recuperarse del temporal anterior. El invierno, por ahora, sigue acumulando capítulos excepcionales.

    En tanto, el gobierno informó el inicio del pago de la segunda y tercera nómina del bono de recuperación para familias afectadas por el sistema frontal. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, destacó que el beneficio corresponde a recursos de libre disposición.

    Más sobre:LluviaLT SábadoClimaTemporalSenapred

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