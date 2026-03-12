SUSCRÍBETE
    Nacional

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    La ceremonia de investidura del Presidente Kast incluyó a una diputada vestida de carabinero, así como parlamentarios rompiendo los protocolos y otras anécdotas.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Cambio de mando presidencial. Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A las 08:00 horas de este miércoles el ahora expresidente Gabriel Boric partió raudo desde su departamento en San Miguel junto a su pareja, Paula Carrasco, y su hija Violeta para dirigirse por última vez hacia el Palacio de La Moneda como mandatario. Así comenzaba la jornada del cambio de mando en el que traspasó la banda presidencial a su sucesor, José Antonio Kast.

    Fue una ceremonia republicana y cargada de hitos patrióticos, donde también se vieron una serie de episodios y curiosidades que dieron paso a lo anecdótico.

    Las selfies de Caravajal

    Durante la ceremonia llamó la atención que la senadora Loreto Caravajal (PPD) rompiera el protocolo y le pidiera una foto al rey de España, Felipe VI, la que posteriormente subió a sus redes sociales. Pero no fue la única selfie que se tomó la parlamentaria, pues también hizo lo mismo con Boric y luego con el presidente de Argentina, Javier Milei.

    Las fotos se robaron la ceremonia, pues a Milei se le vio siendo la sensación del evento entre adherentes republicanos. El mandatario argentino -cercano ideológicamente a Kast- fue una de las autoridades internacionales de mayor relevancia al ausentarse el presidente de Brasil, Lula da Silva, así como el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

    Kast y Milei se abrazaron cuando se encontraron en la alfombra roja, aunque por temas de agenda no se pudo producir una bilateral entre ellos.

    La “capitana” Rodríguez

    A nivel perfomático también llamó la atención cuando juraron o prometieron los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahí la nueva diputada republicana, Javiera Rodríguez, quien se autocalifica como “la capitana”, usó un traje verde en respeto a Carabineros. Según se supo, lo elaboró ella misma y en la espalda portaba un mensaje: “Chao pensiones de gracia”.

    Elizalde, en bus

    En el Congreso Nacional se hicieron presentes todos los ministros salientes, quienes después de que Boric le entregara el poder a Kast se retiraron del lugar, como dicta la tradición. Llamó la atención que el ahora exministro del Interior Álvaro Elizalde, se fuera de Valparaíso viajando en un bus comercial y no en el auto fiscal que se les designa a las autoridades de Estado.

    El infaltable perro

    Como en casi todo evento que ocurre en Chile y en una imagen repetida en el Congreso de Valparaíso, se pudo ver a un perro acostado en la alfombra roja previo al ingreso de las autoridades, ante la risa y la mirada curiosa de los asistentes, que veían cómo el can se resistía a ser retirado.

    ¿Y Arzola?

    Cuando la toma de posesión ya estaba bien avanzada, el nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), tuvo un lapsus mientras tomaba el juramento a todos los nuevos ministros, puesto que se le olvidó la titular de Educación, María Paz Arzola. Varios le hicieron notar con gritos el percance, y al percatarse llamó a la nueva secretaria de Estado, quien entre risas subió a la testera.

    La banda presidencial

    La banda presidencial que invistió al ahora Presidente Kast es la misma que hace un par de semanas mostró en su foto oficial. En ella se distingue el tono más claro del azul en su franja superior, además del escudo nacional bordado en el centro de ella. Dicho detalle había recibido críticas e incluso un requerimiento ante la Contraloría General de la República por supuestamente incumplir lo dictado por la ley, cosa que finalmente fue desestimada.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Nueva cara

    Una vez terminada la ceremonia, los distintos organismos públicos comenzaron a cambiar las fotos de las cuentas oficiales en redes sociales con el nuevo logo de gobierno, que junto al nombre de la respectiva repartición y la característica estrella del escudo republicano lleva el eslogan “trabajando para usted”.

