Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    EN VIVO

    Minuto a minuto| Sigue aquí la ceremonia de cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

    La ceremonia tendrá lugar en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, el miércoles 11 de marzo a las 12.00 horas.

    En menos de 24 horas se realizará el cambio de mando, pasando del gobierno del Presidente Gabriel Boric a la administración liderada por José Antonio Kast.

    El proceso se dio por iniciado en la jornada del lunes 9 de marzo con el arribo de Máximo Pavez, asumiendo como el nuevo subsecretario del Interior, luego de que Víctor Ramos dejara el cargo, siendo la primera autoridad en cambiar.

    Junto con ello, también se ha iniciado el proceso a nivel regional con las delegaciones presidenciales.

    La ceremonia tendrá lugar en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, el miércoles 11 de marzo a las 12.00 horas. En la instancia, Gabriel Boric entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

    Revisa el minuto a minuto:

    Kast se reúne con el rey Felipe VI de España

    Lula da Silva no asistirá al cambio de mando

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estaba confirmado como uno de los asistentes al cambio de mando de José Antonio Kast, pero a pocas horas del hito republicano, desistió de asistir.

    Sigue maratónica jornada de bilaterales: Kast se ha reunido con representantes de Corea del Sur, Japón y OEA

    El presidente electo se ha reunido esta mañana con el diputado de Corea del Sur, Chung Ilyoung; el Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el Secretario General de la OEA, Albert Ramos; el Presidente de la República de Armenia, Vahagn Khachaturyan; el Primer Ministro de Haití, Alix Didier, y con la miembro del gabinete de Japón y asesora de la PM de ese país, Matsushina Midori.

    Comienzan los preparativos en el Salón de Honor del Congreso Nacional

    En el Salón de Honor del Congreso Nacional comenzaron los preparativos para recibir a las autoridades nacionales e internacionales que presenciarán el traspaso del Presidente Boric al mandatario electo, José Antonio Kast.

    Valparaíso, 10 de marzo de 2026. Preparativos en el Salón de Honor del Congreso Nacional previo al cambio de mando presidencial. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Kast inicia bilaterales con autoridades internacionales

    El presidente electo, José Antonio Kast, llegó hasta el Palacio Cousiño en Santiago para dar inicio a la serie de bilaterales previo al cambio de mando.

    “Voy a partir con las reuniones bilaterales. Tenemos varios invitados internacionales a quienes les agradecemos hacerse parte y siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas”, mencionó el mandatario electo.

    Entre las audiencias, se estima que se reúna con autoridades de Corea del Sur, República de Costa Rica, El Salvador, Haití, Marruecos, Ucrania, entre otros.

    Comienza la llegada de autoridades al cambio de mando

    El primero en llegar en la jornada de este martes es el Rey Felipe VI de España, quien fue recibido por una comitiva y, en representación del Ejecutivo, se hizo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

