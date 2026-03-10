Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

Colegios de Valparaíso y Viña con suspensión de clases por el cambio de mando. Foto referencial de archivo

Recientemente se informó la suspensión de clases en determinados establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso, lo que aplicará durante este miércoles 11 de marzo.

La medida fue dada a conocer por la Seremi de Educación de la zona y está relacionada a la realización de la ceremonia del cambio de mando presidencial.

Cabe recordar que durante la jornada se concreta el traslado de autoridades e invitados desde la Región Metropolitana a Valparaíso, donde hay actividades oficiales programadas en el Congreso Nacional y en Cerro Castillo.

Colegios de Valparaíso sin clases

La Seremi anunció suspensión de clases sin recuperación en los establecimientos del siguiente listado.

Comuna de Valparaíso:

Escuela Grecia

Escuela Ramón Barros Luco

Escuela Gaspar Cabrales

Inst. Superior de Comercio Francisco Araya Bennet

Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall

Escuela República del Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemana

Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber

Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O ‘Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross de Edwards

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano de Valparaíso

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada Concepción Nuestra Señora de Lourdes

Liceo Técnico Bicentenario

Escuela Especial Gran Bretaña

Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso

Liceo Técnico Profesional Barón

Escuela Juan de Saavedra

Jardín Infantil Volantín de Colores

Centro de Estudios San Ignacio

Centro Educacional Ceval Ltda.

Comuna de Viña del Mar: