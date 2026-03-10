Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando
Ambas comunas cuentan con establecimientos que no funcionarán durante el miércoles 11 de marzo. Revisa el listado aquí.
Recientemente se informó la suspensión de clases en determinados establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso, lo que aplicará durante este miércoles 11 de marzo.
La medida fue dada a conocer por la Seremi de Educación de la zona y está relacionada a la realización de la ceremonia del cambio de mando presidencial.
Cabe recordar que durante la jornada se concreta el traslado de autoridades e invitados desde la Región Metropolitana a Valparaíso, donde hay actividades oficiales programadas en el Congreso Nacional y en Cerro Castillo.
Colegios de Valparaíso sin clases
La Seremi anunció suspensión de clases sin recuperación en los establecimientos del siguiente listado.
Comuna de Valparaíso:
- Escuela Grecia
- Escuela Ramón Barros Luco
- Escuela Gaspar Cabrales
- Inst. Superior de Comercio Francisco Araya Bennet
- Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall
- Escuela República del Uruguay
- Liceo Eduardo de la Barra
- Escuela Alemana
- Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber
- Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O ‘Higgins
- Colegio San Pedro Nolasco
- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro
- Seminario San Rafael
- Colegio Carlos Cousiño
- Liceo Juana Ross de Edwards
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Las Acacias
- Colegio Salesiano de Valparaíso
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Colegio Inmaculada Concepción Nuestra Señora de Lourdes
- Liceo Técnico Bicentenario
- Escuela Especial Gran Bretaña
- Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso
- Liceo Técnico Profesional Barón
- Escuela Juan de Saavedra
- Jardín Infantil Volantín de Colores
- Centro de Estudios San Ignacio
- Centro Educacional Ceval Ltda.
Comuna de Viña del Mar:
- Liceo José Cortés Brown
- Liceo René Descartes
