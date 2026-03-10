Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”

El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, desdramatizó la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el cambio de mando que se realizará este miércoles, cuando José Antonio Kast asuma la Presidencia.

En ese contexto, desde el Palacio Cousiño —donde se han sostenido una serie de reuniones diplomáticas— Pérez Mackenna le bajó el perfil a la decisión del mandatario brasileño de no asistir a la ceremonia, hecho que se conoció a pocas horas del traspaso de mando.

De acuerdo a medios brasileños, Lula da Silva se restó de participar de la actividad luego de que se confirmara la asistencia de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La Cancillería de Brasil sostuvo que la inasistencia del jefe de Estado se debe a problemas de agenda y que, en su lugar, asistirá el canciller Mauro Vieira.

En ese contexto, Pérez Mackenna fue consultado respecto de la ausencia de Lula da Silva, bajándole el perfil a su decisión de restarse de la actividad y a los trascendidos de la prensa brasileña.

“La verdad es que ha habido varias ausencias, no es la única. Por ejemplo, el presidente de Hungría no pudo llegar por las zonas de vuelo, y en el caso del presidente Lula, la información que tenemos de la Cancillería es que tuvo problemas de agenda, básicamente problemas de ese tipo, y por eso no nos pudo acompañar” , sostuvo el futuro canciller chileno.

La próxima autoridad destacó que “habrá otras oportunidades para reunirnos con él, pero desgraciadamente hoy día no ha estado aquí”.

Ante las advertencias de que la ausencia del presidente de Brasil podría perjudicar el respaldo del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Pérez Mackenna señaló que el asunto será tratado desde el próximo jueves, cuando la nueva administración ya esté instalada en La Moneda.

Conversaciones con China

Asimismo, el futuro responsable de Relaciones Exteriores señaló que durante la jornada sostuvo cerca de una veintena de reuniones con delegaciones de China, Japón, Corea del Sur y la India, entre otros países.

En esas citas se abordaron “temas que tienen que ver con la seguridad, inversiones, comercio exterior, cultura, ciencia y, en fin, cosas que van a ser muy importantes para poder seguir progresando y avanzando en el crecimiento y en la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos”.

Con todo, fue consultado sobre los temas tratados con los representantes de China y si abordó el polémico cable submarino de fibra óptica que pretende enlazar Concón, en la Región de Valparaíso, con Hong Kong.

“Este fue un encuentro protocolar, se habló de muchos temas, incluyendo, por ejemplo, el inmenso acercamiento que tenemos en comercio exterior. Aproximadamente un 20% de nuestro comercio exterior se hace con China” , explicó.

Pérez Mackenna añadió que “casi 40 mil millones de dólares se exportan a China. Estamos invirtiendo una cantidad importante de recursos para seguir creciendo en esa relación, que es una relación basada en la confianza, en la conveniencia mutua”.

“Tratamos otros temas, como por ejemplo, el tema de la vivienda. En China se construyen —el ministro de Vivienda nos contaba— más de 10 millones de casas al año. Ese es un tema que nos interesa profundizar con ellos. O sea, tenemos muchos temas que conversar”, añadió.