SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”

    El futuro canciller señaló que "habrá otras instancias" donde se podrá reunir el mandatario de Brasil con José Antonio Kast.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, desdramatizó la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el cambio de mando que se realizará este miércoles, cuando José Antonio Kast asuma la Presidencia.

    En ese contexto, desde el Palacio Cousiño —donde se han sostenido una serie de reuniones diplomáticas— Pérez Mackenna le bajó el perfil a la decisión del mandatario brasileño de no asistir a la ceremonia, hecho que se conoció a pocas horas del traspaso de mando.

    De acuerdo a medios brasileños, Lula da Silva se restó de participar de la actividad luego de que se confirmara la asistencia de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

    La Cancillería de Brasil sostuvo que la inasistencia del jefe de Estado se debe a problemas de agenda y que, en su lugar, asistirá el canciller Mauro Vieira.

    En ese contexto, Pérez Mackenna fue consultado respecto de la ausencia de Lula da Silva, bajándole el perfil a su decisión de restarse de la actividad y a los trascendidos de la prensa brasileña.

    “La verdad es que ha habido varias ausencias, no es la única. Por ejemplo, el presidente de Hungría no pudo llegar por las zonas de vuelo, y en el caso del presidente Lula, la información que tenemos de la Cancillería es que tuvo problemas de agenda, básicamente problemas de ese tipo, y por eso no nos pudo acompañar”, sostuvo el futuro canciller chileno.

    La próxima autoridad destacó que “habrá otras oportunidades para reunirnos con él, pero desgraciadamente hoy día no ha estado aquí”.

    Ante las advertencias de que la ausencia del presidente de Brasil podría perjudicar el respaldo del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Pérez Mackenna señaló que el asunto será tratado desde el próximo jueves, cuando la nueva administración ya esté instalada en La Moneda.

    Conversaciones con China

    Asimismo, el futuro responsable de Relaciones Exteriores señaló que durante la jornada sostuvo cerca de una veintena de reuniones con delegaciones de China, Japón, Corea del Sur y la India, entre otros países.

    En esas citas se abordaron “temas que tienen que ver con la seguridad, inversiones, comercio exterior, cultura, ciencia y, en fin, cosas que van a ser muy importantes para poder seguir progresando y avanzando en el crecimiento y en la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos”.

    Con todo, fue consultado sobre los temas tratados con los representantes de China y si abordó el polémico cable submarino de fibra óptica que pretende enlazar Concón, en la Región de Valparaíso, con Hong Kong.

    “Este fue un encuentro protocolar, se habló de muchos temas, incluyendo, por ejemplo, el inmenso acercamiento que tenemos en comercio exterior. Aproximadamente un 20% de nuestro comercio exterior se hace con China”, explicó.

    Pérez Mackenna añadió que “casi 40 mil millones de dólares se exportan a China. Estamos invirtiendo una cantidad importante de recursos para seguir creciendo en esa relación, que es una relación basada en la confianza, en la conveniencia mutua”.

    “Tratamos otros temas, como por ejemplo, el tema de la vivienda. En China se construyen —el ministro de Vivienda nos contaba— más de 10 millones de casas al año. Ese es un tema que nos interesa profundizar con ellos. O sea, tenemos muchos temas que conversar”, añadió.

    “Y, como le digo, fue un encuentro protocolar donde los temas fueron iniciados, pero no entramos en profundidad en ninguno de ellos”, sostuvo.

    Más sobre:Cambio de mandoFrancisco Pérez MackennaInácio Lula da SilvaCanciller

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Presidente de Bolivia visita su antiguo barrio en Macul y recuerda su infancia en Chile durante el exilio familiar

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    Lo más leído

    1.
    María Pía Adriasola por su futuro rol como primera dama: “Es un encargo especial, un don y una tarea”

    María Pía Adriasola por su futuro rol como primera dama: “Es un encargo especial, un don y una tarea”

    2.
    A días de dejar el poder: el último mea culpa de Boric puertas adentro

    A días de dejar el poder: el último mea culpa de Boric puertas adentro

    3.
    Vicepresidente de El Salvador confirma visita de Bukele a Chile en mayo: se reunirá con Kast

    Vicepresidente de El Salvador confirma visita de Bukele a Chile en mayo: se reunirá con Kast

    4.
    Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

    Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”
    Chile

    Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”

    Presidente de Bolivia visita su antiguo barrio en Macul y recuerda su infancia en Chile durante el exilio familiar

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados
    Negocios

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fraccionamiento Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera

    Champions League: Barcelona rescata un postrero y valioso empate en Newcastle para poner medio pie en cuartos

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”
    Mundo

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma