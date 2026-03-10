Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

Hasta ayer el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estaba confirmado como uno de los asistentes al cambio de mando de José Antonio Kast, pero a pocas horas del hito republicano, desistió de asistir.

De hecho, además de eso, estaba prevista una conversación entre Kast y Lula en la antesala de la ceremonia, en la cual abordarían la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas y temas de inversión, pero en consecuencia, esta cita también se caería.

Desde Cancillería y la embajada de Brasil en Chile señalaron que su decisión responde a temas de agenda.

Asimismo, informaron que en representación del gobierno brasileño, asistirá el canciller de ese país, Mauro Vieira.

Por otro lado, según trascendidos en medios brasileños, otro de los motivos de la nueva postura de Lula sería la participación del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a la actividad.

La alianza por Bachelet

La visita de Lula era vista como un blindaje a la alianza de Chile, Brasil y México para respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Y es que, semanas atrás el mismo Kast los invitó específicamente para abordar ese tema., dado que el republicano tendrá la palabra final sobre si Chile apoyará o no a la exmandataria.

“Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU “, dijo el mandatario electo a mediados de febrero.

A diferencia de Sheinbaum, el líder brasileño sí atendió el llamado de Kast y confirmó su participación, pero a última hora hubo cambio de planes.

Fuera de eso, la cita que estaba prevista para el miércoles en la mañana previo al cambio de mando, era vista -por parte del equipo de Kast- como una oportunidad para abordar materias económicas, en particular inversión y comercio bilateral.

Ambos líderes ya tuvieron un primer intercambio a fines de enero, cuando coincidieron en Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe organizado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Esa cita, que inicialmente estaba pensada como un saludo protocolar, terminó extendiéndose más de lo previsto y fue descrita por quienes conocieron de la conversación como directa y fluida. De hecho, a su salida tanto Kast como Lula compartieron una foto en redes sociales.