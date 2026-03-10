SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

    La visita de Lula era vista como un blindaje a la alianza de Chile, Brasil y México para respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Hasta ayer el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estaba confirmado como uno de los asistentes al cambio de mando de José Antonio Kast, pero a pocas horas del hito republicano, desistió de asistir.

    De hecho, además de eso, estaba prevista una conversación entre Kast y Lula en la antesala de la ceremonia, en la cual abordarían la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas y temas de inversión, pero en consecuencia, esta cita también se caería.

    Desde Cancillería y la embajada de Brasil en Chile señalaron que su decisión responde a temas de agenda.

    Asimismo, informaron que en representación del gobierno brasileño, asistirá el canciller de ese país, Mauro Vieira.

    FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    Por otro lado, según trascendidos en medios brasileños, otro de los motivos de la nueva postura de Lula sería la participación del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a la actividad.

    La alianza por Bachelet

    La visita de Lula era vista como un blindaje a la alianza de Chile, Brasil y México para respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

    Y es que, semanas atrás el mismo Kast los invitó específicamente para abordar ese tema., dado que el republicano tendrá la palabra final sobre si Chile apoyará o no a la exmandataria.

    “Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU“, dijo el mandatario electo a mediados de febrero.

    A diferencia de Sheinbaum, el líder brasileño sí atendió el llamado de Kast y confirmó su participación, pero a última hora hubo cambio de planes.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Fuera de eso, la cita que estaba prevista para el miércoles en la mañana previo al cambio de mando, era vista -por parte del equipo de Kast- como una oportunidad para abordar materias económicas, en particular inversión y comercio bilateral.

    Ambos líderes ya tuvieron un primer intercambio a fines de enero, cuando coincidieron en Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe organizado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

    Esa cita, que inicialmente estaba pensada como un saludo protocolar, terminó extendiéndose más de lo previsto y fue descrita por quienes conocieron de la conversación como directa y fluida. De hecho, a su salida tanto Kast como Lula compartieron una foto en redes sociales.

    Más sobre:Lula da SilvaJosé Antonio KastCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia
    Chile

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español
    Cultura y entretención

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo