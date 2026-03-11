Kast cumple compromiso y renuncia al Partido Republicano previo a su asunción

José Antonio Kast cumplió su promesa y renunció al Partido Republicano previo a la ceremonia de transmisión de cambio de mando de este miércoles 11 de marzo.

El presidente electo presentó la dimisión a la tienda de manera online en horas de la mañana de hoy, a horas de su asunción, que está programada para las 12.00 horas.

La renuncia de Kast fue dada a conocer por el Servicio Electoral (Servel). En el documento, el futuro mandatario expresa su deseo de salir del registro de la colectividad que fundó el 10 de junio de 2019.

El exdiputado adquirió el compromiso de dimitir a la tienda durante la campaña presidencial. “No tiene ninguna relevancia ser o no ser militante del Partido Republicano. No lo voy a ser. No voy a seguir siendo militante del partido. Como dije hace cuatro años atrás, acá dejo la chapita porque hoy voy a representar a Chile entero , dijo por entonces.

El timonel del Partido Republicano y senador del nuevo ciclo parlamentario, Arturo Squella, reafirmó esa promesa de Kast en febrero pasado.

“Se van cumpliendo todos los hitos que en algún momento, desde el 14 de diciembre en adelante, habíamos supuesto para estos días de instalación. Uno de ellos, simbólico para nosotros en el Partido Republicano, es precisamente que el presidente electo, antes de asumir el cargo de Presidente de la República, deje la militancia del partido que fundó”, dijo

A eso agregó que “sabemos que esto tiene que ser antes del 11 de marzo”. Finalmente, eso sucedió esta misma mañana.