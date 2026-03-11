SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast cumple compromiso y renuncia al Partido Republicano previo a su asunción

    El presidente electo había hecho la promesa de dejar la tienda previo al cambio de mando, que se realiza al mediodía de este miércoles 11 de marzo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    José Antonio Kast presidente electo. Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    José Antonio Kast cumplió su promesa y renunció al Partido Republicano previo a la ceremonia de transmisión de cambio de mando de este miércoles 11 de marzo.

    El presidente electo presentó la dimisión a la tienda de manera online en horas de la mañana de hoy, a horas de su asunción, que está programada para las 12.00 horas.

    La renuncia de Kast fue dada a conocer por el Servicio Electoral (Servel). En el documento, el futuro mandatario expresa su deseo de salir del registro de la colectividad que fundó el 10 de junio de 2019.

    El exdiputado adquirió el compromiso de dimitir a la tienda durante la campaña presidencial. “No tiene ninguna relevancia ser o no ser militante del Partido Republicano. No lo voy a ser. No voy a seguir siendo militante del partido. Como dije hace cuatro años atrás, acá dejo la chapita porque hoy voy a representar a Chile entero, dijo por entonces.

    El timonel del Partido Republicano y senador del nuevo ciclo parlamentario, Arturo Squella, reafirmó esa promesa de Kast en febrero pasado.

    “Se van cumpliendo todos los hitos que en algún momento, desde el 14 de diciembre en adelante, habíamos supuesto para estos días de instalación. Uno de ellos, simbólico para nosotros en el Partido Republicano, es precisamente que el presidente electo, antes de asumir el cargo de Presidente de la República, deje la militancia del partido que fundó”, dijo

    A eso agregó que “sabemos que esto tiene que ser antes del 11 de marzo”. Finalmente, eso sucedió esta misma mañana.

    Más sobre:José Antonio KastPartido RepublicanoRenunciaCambio de mando11 de marzo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Las salidas de ejecutivos en empresas estatales y jefe de servicios por el cambio de mando entre Boric y Kast

    La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero

    El peso de las mujeres en los gabinetes de Boric: del 14-10 inicial al 11-13 con que se despide la administración

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Lo más leído

    1.
    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    2.
    Minuto a minuto | Cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

    Minuto a minuto | Cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

    3.
    Carmona por candidatura de Pamela Jiles: “Los votos del partido están comprometidos por la bancada”

    Carmona por candidatura de Pamela Jiles: “Los votos del partido están comprometidos por la bancada”

    4.
    Julio Cámara, el hombre que tendrá un rol protagónico en el cambio de mando y que reemplaza a Raúl Guzmán

    Julio Cámara, el hombre que tendrá un rol protagónico en el cambio de mando y que reemplaza a Raúl Guzmán

    5.
    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”
    Chile

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    El peso de las mujeres en los gabinetes de Boric: del 14-10 inicial al 11-13 con que se despide la administración

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric
    Negocios

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Las salidas de ejecutivos en empresas estatales y jefe de servicios por el cambio de mando entre Boric y Kast

    La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League

    Irán le da un golpe a la FIFA y avisa que se borra del Mundial 2026

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena
    Cultura y entretención

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

    Bridgerton según su principal cerebro: “La comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio
    Mundo

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Aseguran que nuevo líder supremo de Irán resultó herido en ataque que mató a su padre, pero “está a salvo”

    Rafael Grossi: “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma