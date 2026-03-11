El peso de las mujeres en los gabinetes de Boric: del 14-10 inicial al 11-13 con que se despide la administración

“Estoy profundamente orgulloso de este gabinete. Estoy profundamente orgulloso de que sean más mujeres que hombres”. De esa manera Gabriel Boric presentaba su primer gabinete el 11 de marzo de 2022. En ese entonces, el equipo, efectivamente, hizo historia: fue el primero con mayoría femenina, con 14 mujeres y 10 hombres en los ministerios.

Las ministras que conformaban ese equipo eran: Izkia Siches en Interior y Seguridad Pública, Camila Vallejo en la Segegob, Jeannete Vega en Desarrollo Social, Maya Fernández en Defensa, Marcela Ríos en Justicia, Jeannete Jara en Trabajo, Antonia Urrejola en Relaciones Exteriores, Begoña Yarza en Salud, Marcela Hernando en Minería, Javiera Toro en Bienes Nacionales, Maisa Rojas en Medio Ambiente, Julieta Brodsky en Cultura, Alexandra Benado en Deporte y Antonia Orellana en el Ministerio de la Mujer.

Pero mucho ha cambiado desde ese entonces. En los cuatros años de la administración Boric, hubo seis cambios de gabinetes y otras salidas puntuales que provocaron que esa máxima se fuera diluyendo. De hecho, para julio de 2025 el equipo mantuvo una predominancia masculina.

Hoy, tal como se ve en la última foto de este miércoles del gabinete, hay un total de 13 hombres y 11 mujeres liderando los diversos ministerios de la administración que hoy deja La Moneda.

El detalle dice que los 13 ministros hombres salientes son: Álvaro Elizalde en Interior, Alberto van Klaveren en Relaciones Exteriores, Luis Cordero en Seguridad Pública, Nicolás Grau en Hacienda, Álvaro García en Economía y Energía, Nicolás Cataldo en Educación, Jaime Gajardo en Justicia, Giorgio Boccardo en Trabajo, Carlos Montes en Vivienda, Juan Carlos Muñoz en Transportes, Francisco Figueroa en Bienes Nacionales, Aldo Valle en Ciencia y Jaime Pizarro en Deporte.

Por otro lado, las ministras que conforman el último gabinete de Boric son Adriana Delpiano en Defensa, Macarena Lobos en la Segpres, Camila Vallejo en la Segegob, Javiera Toro en Desarrollo Social, Jessica López en Obras Públicas, Ignacia Fernández en Agricultura, Ximena Aguilera en Salud, Aurora Williams en Minería, Maisa Rojas en Medio Ambiente, Carolina Arredondo en Cultura y Antonia Orellana en el Ministerio de la Mujer.

Un detalle: de los siete que se mantuvieron de principio a fin en la aministración, cuatro son mujeres, específicamente Orellana en Mujer, Vallejo en Segegob, Toro en Bienes Nacionales primero y Desarrollo Social después, y Rojas en Medio Ambiente.