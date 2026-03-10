SUSCRÍBETE
    Política

    Kast inicia su ronda de bilaterales con autoridades internacionales previo al cambio de mando

    A su llegada al Palacio Cousiño, lugar donde se concretarán las audiencias, Kast señaló que espera realizar todas las gestiones para "recuperar la institucionalidad".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago, 8 de Marzo 2026. El Presidente electo Jose Antonio Kast entrega declaraciones en el patio de Las Camelias en el Palacio La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Puntual a las 09.00 horas de este martes, el presidente electo, José Antonio Kast, llegó hasta el Palacio Cousiño en Santiago para dar inicio a la serie de bilaterales previo al cambio de mando.

    A su arribo entregó breves declaraciones a la prensa. "Estoy muy en paz. Esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz, orden, y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”, dijo.

    “Voy a partir con las reuniones bilaterales. Tenemos varios invitados internacionales a quienes les agradecemos hacerse parte y siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas”, continuó.

    Finalmente, agregó: “Aquí es importante que aquellos que vienen a nuestra patria, a este cambio de mando, tengan la oportunidad de conversar conmigo, con algunas de las autoridades que ellos planteen tener más interés para el intercambio comercial y en temas de seguridad también”.

    Cronograma de las reuniones

    • 09:00 – Audiencia con el diputado de Corea del Sur, Chung Ilyoung.
    • 09:25 – Audiencia con el Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
    • 09:50 – Audiencia con el Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.
    • 10:15 – Audiencia con el Secretario General de la OEA, Albert Ramos.
    • 10:40 – Audiencia con el Presidente de la República de Armenia, Vahagn Khachaturyan.
    • 10:50 – Audiencia con el Primer Ministro de Haití, Alix Didier.
    • 11:05 – Audiencia con la miembro del gabinete de Japón y asesora de la PM de ese país, Matsushina Midori.
    • 11:30 – Audiencia con el Director General del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés), Xavier Barcons.
    • 12:00 – Audiencia con el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi Alami.
    • 12:30 – Audiencia con el Rey de España, Felipe de Borbón.
    • 14:00 – Audiencia con ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.
    • 14:25 – Audiencia con la Vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro.
    • 14:50 – Audiencia con el Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz.
    • 15:15 – Audiencia con el Ministro de Relaciones Exteriores de la India, Kirti Vardhan Singh.
    • 15:40 – Audiencia con el Presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa.
    • 16:30 – Audiencia con el Presidente de Honduras, Nasry Asfura.
    • 17:00 – Audiencia con el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de la República Popular China.
    • 17:25 – Audiencia con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz.
    • 17:50 – Audiencia con la senadora y ministra de la Universidad y la Investigación, Anna Maria Bernini.
    • 18:15 – Audiencia con el Subsecretario de Estado Parlamentario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Christopher Phillip James.
    • 18:35 – Audiencia con la ministra para la Francofonía, Cooperación Internacional y de los franceses en el extranjero, Eleonore Caroit. •
    • 18:50 – Audiencia con el Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.
