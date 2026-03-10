Kast inicia su ronda de bilaterales con autoridades internacionales previo al cambio de mando

Santiago, 8 de Marzo 2026. El Presidente electo Jose Antonio Kast entrega declaraciones en el patio de Las Camelias en el Palacio La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric Diego Martin/Aton Chile

Puntual a las 09.00 horas de este martes, el presidente electo, José Antonio Kast, llegó hasta el Palacio Cousiño en Santiago para dar inicio a la serie de bilaterales previo al cambio de mando.

A su arribo entregó breves declaraciones a la prensa. "Estoy muy en paz. Esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz, orden, y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”, dijo.

“Voy a partir con las reuniones bilaterales. Tenemos varios invitados internacionales a quienes les agradecemos hacerse parte y siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas”, continuó.

Finalmente, agregó: “Aquí es importante que aquellos que vienen a nuestra patria, a este cambio de mando, tengan la oportunidad de conversar conmigo, con algunas de las autoridades que ellos planteen tener más interés para el intercambio comercial y en temas de seguridad también”.

Cronograma de las reuniones