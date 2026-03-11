“A defender el ministerio; esta historia no se acaba hoy”: las últimas palabras de Cataldo a los funcionarios del Mineduc

Desde las 12:20 horas y hasta las 14:05 horas de este martes el hasta hoy ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se despidió oficialmente de los funcionarios que, por la naturaleza de sus contratos, permanecerán en el Mineduc a pesar del cambio de mando.

La instancia se realizó en el hall central del edificio de la cartera ubicada en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 1371, y contó con un reconocimiento de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) a las cuatro autoridades salientes -ministro y sus tres subsecretarios-.

CRISTOBALESCOBAR

Estos últimos cuatro, además, se pararon en el podio especialmente preparado para entregar sus últimas palabras como autoridades. Claudia Lagos (Educación Parvularia), Alejandra Arratia (Educación) y Víctor Orellana (Educación Superior) hablaron antes del ministro Cataldo, quien por pasajes de su discurso se vio emocionado.

Al cierre de sus palabras, quien llegara a hacerse cargo de la cartera en agosto de 2023, hizo referencia a que los logros eran resorte “de todos y todas”, además de decir que “las autoridades pasan, las funciones públicas permanecen, así que a defender la educación pública, a defender el ministerio, a defender con valores y principios, porque esta historia no se acaba hoy, continúa”, cerrando con la idea de verse nuevamente las caras “en cuatro años más”.

En la cita, entre otros, también estuvieron presentes Rodrigo Egaña, aún director de la Dirección de Educación Pública, y Camila Rubio, directora nacional de Junaeb. Al final hubo una gran foto “oficial”.

Este miércoles, en tanto el propio Cataldo escribió extensamente en sus redes sociales: “Casi mil días como ministro me confirmaron que la educación no ocurre en oficinas: ocurre en salas, patios y pasillos de cada jardín infantil, escuela y liceo. Me llevo cada historia, cada comunidad que construyó, sostuvo y creyó cuando era difícil creer. Eso no se olvida. Me llevo la certeza de que docentes y estudiantes son un patrimonio vivo de Chile. Dos fuerzas que cuando se encuentran cambian vidas. Me llevo la convicción de que aprender es siempre un acto de amor al bien común. Gracias a las comunidades educativas por ser las verdaderas protagonistas de estos casi mil días. Ustedes levantaron la educación chilena”.