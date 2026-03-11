SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “A defender el ministerio; esta historia no se acaba hoy”: las últimas palabras de Cataldo a los funcionarios del Mineduc

    El saliente ministro de Educación y los tres subsecretarios de la cartera tuvieron un acto de despedida este martes, donde el secretario de Estado bromeó con volver a verse dentro de cuatro años.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    Desde las 12:20 horas y hasta las 14:05 horas de este martes el hasta hoy ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se despidió oficialmente de los funcionarios que, por la naturaleza de sus contratos, permanecerán en el Mineduc a pesar del cambio de mando.

    La instancia se realizó en el hall central del edificio de la cartera ubicada en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 1371, y contó con un reconocimiento de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) a las cuatro autoridades salientes -ministro y sus tres subsecretarios-.

    CRISTOBALESCOBAR

    Estos últimos cuatro, además, se pararon en el podio especialmente preparado para entregar sus últimas palabras como autoridades. Claudia Lagos (Educación Parvularia), Alejandra Arratia (Educación) y Víctor Orellana (Educación Superior) hablaron antes del ministro Cataldo, quien por pasajes de su discurso se vio emocionado.

    Al cierre de sus palabras, quien llegara a hacerse cargo de la cartera en agosto de 2023, hizo referencia a que los logros eran resorte “de todos y todas”, además de decir que “las autoridades pasan, las funciones públicas permanecen, así que a defender la educación pública, a defender el ministerio, a defender con valores y principios, porque esta historia no se acaba hoy, continúa”, cerrando con la idea de verse nuevamente las caras “en cuatro años más”.

    En la cita, entre otros, también estuvieron presentes Rodrigo Egaña, aún director de la Dirección de Educación Pública, y Camila Rubio, directora nacional de Junaeb. Al final hubo una gran foto “oficial”.

    Este miércoles, en tanto el propio Cataldo escribió extensamente en sus redes sociales: “Casi mil días como ministro me confirmaron que la educación no ocurre en oficinas: ocurre en salas, patios y pasillos de cada jardín infantil, escuela y liceo. Me llevo cada historia, cada comunidad que construyó, sostuvo y creyó cuando era difícil creer. Eso no se olvida. Me llevo la certeza de que docentes y estudiantes son un patrimonio vivo de Chile. Dos fuerzas que cuando se encuentran cambian vidas. Me llevo la convicción de que aprender es siempre un acto de amor al bien común. Gracias a las comunidades educativas por ser las verdaderas protagonistas de estos casi mil días. Ustedes levantaron la educación chilena”.

    Más sobre:EducaciónNicolás CataldoMineducMinisterio de Educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Las salidas de ejecutivos en empresas estatales y jefe de servicios por el cambio de mando entre Boric y Kast

    La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero

    El peso de las mujeres en los gabinetes de Boric: del 14-10 inicial al 11-13 con que se despide la administración

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”
    Chile

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    El peso de las mujeres en los gabinetes de Boric: del 14-10 inicial al 11-13 con que se despide la administración

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric
    Negocios

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Las salidas de ejecutivos en empresas estatales y jefe de servicios por el cambio de mando entre Boric y Kast

    La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League

    Irán le da un golpe a la FIFA y avisa que se borra del Mundial 2026

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena
    Cultura y entretención

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

    Bridgerton según su principal cerebro: “La comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio
    Mundo

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Aseguran que nuevo líder supremo de Irán resultó herido en ataque que mató a su padre, pero “está a salvo”

    Rafael Grossi: “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma