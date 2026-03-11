Squella critica ausencia de Lula a cambio de mando: “Es un error haberse restado”

Desde Cerro Castillo, el timonel y senador del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó la ausencia del presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, a la ceremonia del cambio de mando.

Y es que ayer -sorpresivamente- el mandatario brasileño se bajó del hito republicano chileno, pese a que su participación estaba confirmada.

Según fuentes oficiales como Cancillería y la embajada de Brasil en Chile, Lula se restó del evento por temas de agenda, pero en medios de comunicación de ese país transcendió que su ausencia respondía a la invitación al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Es bajo ese marco que el líder de los republicanos señaló: " Yo creo que es un error haberse restado de una ceremonia tan importante para un país también muy cercano”.

“En el caso de Chile y Brasil existe una gran relación, y creo que el presidente en eso se equivoca (...) fue una exageración del primer mandatario de Brasil”, reforzó.

Consultado sobre si la ausencia de Lula afectaría a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, sostuvo que ese es “un tema distinto”.

“Seguramente era uno de los temas que había que conversar, pero ya se tendrá la oportunidad”, añadió.

Con todo, Squella reiteró su crítica a la postulación de la expresidenta. “Yo creo que es una candidatura, como lo hemos dicho en otras oportunidades, que está totalmente desahuciada, evidentemente que a las personas, a los países que se eligió para patrocinar esta candidatura”.

“Creo que no pudo ser peor, de acuerdo al timing y lo que está pasando en el mundo. Brasil y México, evidentemente no eran los países para respaldar a una candidata, teniendo en la vista que uno de los países que podría eventualmente vetar la candidatura de Michelle Bachelet es precisamente Estados Unidos", cerró.