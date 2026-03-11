El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos
A cuatro años de asumir y en pleno cambio de mando presidencial, revisamos en imágenes la transformación de los rostros clave de la administración saliente. Un contraste fotográfico que evidencia el impacto del tiempo, las crisis y la responsabilidad en la primera línea del poder.
Hoy, mientras Chile vive un nuevo traspaso de poder, comparamos las imágenes del inicio del gobierno con las últimas postales de los secretarios de Estado que acompañaron al mandatario Gabriel Boric, en algunos casos, hasta el final de su ciclo.
Pincha el nombre y desliza el cursor en las imágenes para comparar ambas fotos.
20222026
Lo Último
Lo más leído
2.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.