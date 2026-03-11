El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

Hoy, mientras Chile vive un nuevo traspaso de poder, comparamos las imágenes del inicio del gobierno con las últimas postales de los secretarios de Estado que acompañaron al mandatario Gabriel Boric, en algunos casos, hasta el final de su ciclo.

Pincha el nombre y desliza el cursor en las imágenes para comparar ambas fotos.