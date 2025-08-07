De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg

En la carrera por posicionar a sus comunas en el mapa internacional de la gestión municipal, alcaldes del país están apostando por una fórmula que gana cada vez más protagonismo: Bloomberg Philanthropies.

A través de programas, certificaciones y rankings impulsados por la institución norteamericana, como Philanthropies, What Works Cities y City Data Alliance, los ediles buscan mostrar que es posible gobernar con evidencia, planificar con inteligencia artificial y resolver problemas en sus comunas con estándares globales.

El fenómeno ha generado una suerte de competencia por destacar en estos listados que de tanto en tanto elabora Bloomberg, en los que aparecer, y sobre todo permanecer, se ha convertido en una vitrina. Y que también conlleva recibir no solo un sello, sino recursos no monetarios, como capacitaciones y plataformas de trabajo.

En los últimos meses, Maipú con el alcalde Tomás Vodanovic (FA), Lo Barnechea con el alcalde Felipe Alessandri (RN) y Santiago con el alcalde Mario Desbordes (RN) han sido reconocidas por esta institución, sumándose así al selecto grupo que han logrado certificar su capacidad de gobierno.

La comuna encabezada por Vodanovic ya ha participado en tres instancias distintas -la primera en 2022- y fue a principios de año reconocida por Results for America, en alianza con Bloomberg, como una de las nuevas 21 ciudades -comunas, en este caso- que obtuvieron la Certificación ‘What Works Cities’, un estándar internacional que evalúa el uso de datos para mejorar políticas públicas. Se trata de una distinción que solo han alcanzado 104 ciudades del continente desde 2017, de un total de más de 700 postulaciones.

Según el informe, Maipú logró reducir las fugas de agua desde 19 mil en 2021 a menos de 2 mil en 2024, gracias al desarrollo de un panel en tiempo real para monitorear los servicios públicos.

“Como municipio comprendemos que no se trata solo de acceder a financiamiento, que por cierto nos impulsa a elaborar grandes proyectos con la comunidad, sino que sumarnos a una red que nos impulsa a tomar decisiones basadas en datos y evidencia, recopilando experiencias de otros países, planificando a largo plazo y comprendiendo una mirada coherente con lo que estamos construyendo en Maipú”, afirma Vodanovic a La Tercera.

La certificación evalúa 43 criterios relacionados con infraestructura digital, asignación de recursos y participación ciudadana, y ubica a Maipú como una de las primeras comunas chilenas en integrar este listado global.

Lo Barnechea y la IA

El alcalde Alessandri anunció hace pocas semanas la incorporación de Lo Barnechea al programa City Data Alliance 2025, otra iniciativa de Bloomberg Philanthropies.

Esta selección posiciona a la comuna junto a ciudades como Austin, Boston, Toronto, Medellín y Sao Paulo, con las que compartirá asesorías técnicas, talleres y estrategias de datos durante los próximos diez meses.

En palabras del alcalde, el objetivo es “anticiparse mejor y planificar con visión de futuro”, especialmente frente al problema del hacinamiento y el envejecimiento poblacional.

Para ello, Lo Barnechea implementará un proyecto piloto de mejoramiento de viviendas sociales en sectores emblemáticos de la comuna como Cerro 18, una estrategia comunal de datos a tres años y un kit de herramientas de código abierto para que otras comunas puedan replicar sus soluciones.

“Hoy usamos inteligencia artificial para la prevención del delito, el monitoreo de riesgos naturales o el seguimiento del flujo vehicular. Ahora queremos que esa misma inteligencia llegue a las viviendas de nuestros adultos mayores”, enfatizó Alessandri.

Santiago: reciclaje y digitalización

La comuna de Santiago, liderada por Desbordes, también fue seleccionada en el mismo programa City Data Alliance. En su postulación, el municipio se posicionó por su Departamento de Innovación, una Subdirección de Tecnologías de la Información y el uso de herramientas como el Observatorio Santiago, plataforma pública de datos urbanos.

Durante la reunión con Bloomberg, el alcalde puso énfasis en una de sus prioridades: la gestión de residuos.

“Aspiramos a una comuna donde el uso de datos impulse una gestión eficiente y transparente. Queremos superar la meta legal de 5% de reciclaje y alcanzar al menos un 10%”, señaló Desbordes.

Actualmente, Santiago recolecta entre 580 y 600 toneladas diarias de residuos con un equipo de más de 2.000 funcionarios municipales, y está desarrollando herramientas tecnológicas para mejorar rutas de recolección, reducir el consumo de combustible y promover la corresponsabilidad ciudadana.

El atractivo de Bloomberg

La presencia en los programas de Bloomberg se ha transformado en una especie de sello de calidad para las municipalidades del continente.

No solo permite visibilizar las buenas prácticas a nivel internacional, sino que también entrega acompañamiento técnico, formación de equipos y la posibilidad de acceder a alianzas estratégicas.

Y si bien los listados no aseguran por sí solos una mejor gestión, lo cierto es que marcan un nuevo estándar de exigencia. Otras comunas que han formado parte de estas alianzas con la institución norteamericana son algunas como Renca y San Fernando.