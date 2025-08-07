SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg

Ante el prestigio de la organización filantrópica estadounidense, municipios de diversos colores políticos han encontrado allí una plataforma para posicionarse a nivel global, buscando destacar entre las mejores y eficientes gestiones municipales del continente.

Maximiliano EstradaPor 
Maximiliano Estrada

En la carrera por posicionar a sus comunas en el mapa internacional de la gestión municipal, alcaldes del país están apostando por una fórmula que gana cada vez más protagonismo: Bloomberg Philanthropies.

A través de programas, certificaciones y rankings impulsados por la institución norteamericana, como Philanthropies, What Works Cities y City Data Alliance, los ediles buscan mostrar que es posible gobernar con evidencia, planificar con inteligencia artificial y resolver problemas en sus comunas con estándares globales.

El fenómeno ha generado una suerte de competencia por destacar en estos listados que de tanto en tanto elabora Bloomberg, en los que aparecer, y sobre todo permanecer, se ha convertido en una vitrina. Y que también conlleva recibir no solo un sello, sino recursos no monetarios, como capacitaciones y plataformas de trabajo.

En los últimos meses, Maipú con el alcalde Tomás Vodanovic (FA), Lo Barnechea con el alcalde Felipe Alessandri (RN) y Santiago con el alcalde Mario Desbordes (RN) han sido reconocidas por esta institución, sumándose así al selecto grupo que han logrado certificar su capacidad de gobierno.

La comuna encabezada por Vodanovic ya ha participado en tres instancias distintas -la primera en 2022- y fue a principios de año reconocida por Results for America, en alianza con Bloomberg, como una de las nuevas 21 ciudades -comunas, en este caso- que obtuvieron la Certificación ‘What Works Cities’, un estándar internacional que evalúa el uso de datos para mejorar políticas públicas. Se trata de una distinción que solo han alcanzado 104 ciudades del continente desde 2017, de un total de más de 700 postulaciones.

Según el informe, Maipú logró reducir las fugas de agua desde 19 mil en 2021 a menos de 2 mil en 2024, gracias al desarrollo de un panel en tiempo real para monitorear los servicios públicos.

“Como municipio comprendemos que no se trata solo de acceder a financiamiento, que por cierto nos impulsa a elaborar grandes proyectos con la comunidad, sino que sumarnos a una red que nos impulsa a tomar decisiones basadas en datos y evidencia, recopilando experiencias de otros países, planificando a largo plazo y comprendiendo una mirada coherente con lo que estamos construyendo en Maipú”, afirma Vodanovic a La Tercera.

La certificación evalúa 43 criterios relacionados con infraestructura digital, asignación de recursos y participación ciudadana, y ubica a Maipú como una de las primeras comunas chilenas en integrar este listado global.

Lo Barnechea y la IA

El alcalde Alessandri anunció hace pocas semanas la incorporación de Lo Barnechea al programa City Data Alliance 2025, otra iniciativa de Bloomberg Philanthropies.

Esta selección posiciona a la comuna junto a ciudades como Austin, Boston, Toronto, Medellín y Sao Paulo, con las que compartirá asesorías técnicas, talleres y estrategias de datos durante los próximos diez meses.

En palabras del alcalde, el objetivo es “anticiparse mejor y planificar con visión de futuro”, especialmente frente al problema del hacinamiento y el envejecimiento poblacional.

Para ello, Lo Barnechea implementará un proyecto piloto de mejoramiento de viviendas sociales en sectores emblemáticos de la comuna como Cerro 18, una estrategia comunal de datos a tres años y un kit de herramientas de código abierto para que otras comunas puedan replicar sus soluciones.

“Hoy usamos inteligencia artificial para la prevención del delito, el monitoreo de riesgos naturales o el seguimiento del flujo vehicular. Ahora queremos que esa misma inteligencia llegue a las viviendas de nuestros adultos mayores”, enfatizó Alessandri.

Santiago: reciclaje y digitalización

La comuna de Santiago, liderada por Desbordes, también fue seleccionada en el mismo programa City Data Alliance. En su postulación, el municipio se posicionó por su Departamento de Innovación, una Subdirección de Tecnologías de la Información y el uso de herramientas como el Observatorio Santiago, plataforma pública de datos urbanos.

Durante la reunión con Bloomberg, el alcalde puso énfasis en una de sus prioridades: la gestión de residuos.

“Aspiramos a una comuna donde el uso de datos impulse una gestión eficiente y transparente. Queremos superar la meta legal de 5% de reciclaje y alcanzar al menos un 10%”, señaló Desbordes.

Actualmente, Santiago recolecta entre 580 y 600 toneladas diarias de residuos con un equipo de más de 2.000 funcionarios municipales, y está desarrollando herramientas tecnológicas para mejorar rutas de recolección, reducir el consumo de combustible y promover la corresponsabilidad ciudadana.

El atractivo de Bloomberg

La presencia en los programas de Bloomberg se ha transformado en una especie de sello de calidad para las municipalidades del continente.

No solo permite visibilizar las buenas prácticas a nivel internacional, sino que también entrega acompañamiento técnico, formación de equipos y la posibilidad de acceder a alianzas estratégicas.

Y si bien los listados no aseguran por sí solos una mejor gestión, lo cierto es que marcan un nuevo estándar de exigencia. Otras comunas que han formado parte de estas alianzas con la institución norteamericana son algunas como Renca y San Fernando.

Más sobre:BloombergBloomberg MunicipiosAlcaldesClaudio CastroFelipe AlessandriMario DesbordesTomás Vodanovic

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

El hijo de Luchsinger Mackay, los ex-Evópoli y el regreso de Víctor Manoli: el elenco de precandidatos UDI

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial
Chile

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed
Negocios

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial
Cultura y entretención

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida