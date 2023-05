Declaran alerta ambiental para este jueves en la Región Metropolitana: es la cuarta consecutiva

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana (RM) declaró alerta ambiental para este jueves, debido a las condiciones adversas de ventilación en la cuenca de Santiago, sumando así el cuarto día en que la región está bajo dicha medida.

Desde la Delegación señalaron que la acción se tomó para resguardar la salud de los habitantes y llamaron a la población a respetar las medidas respectivas, como no utilizar calefactores de leña y sus derivados, con el fin de evitar un mayor empeoramiento de la condición del aire. Equipos de la Seremi de Salud, municipios y Carabineros serán los encargados de fiscalizar que la norma se cumpla.

A pesar de la restricción de calefactores de leña, sí se pueden usar aquellos que usen pellets de madera.

Asimismo, habrá restricción vehicular entre las 7.30 y las 21 horas en toda la provincia de Santiago, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, por lo que los vehículos con sello verde -anteriores a septiembre de 2011-, cuyas patentes terminen en 8-9, no podrán transitar durante este jueves. Con respecto a los que no tengan sello, la medida aplicará para los móviles que finalicen en los dígitos 6-7-8-9.

Por su parte, tampoco podrán transitar las motocicletas que terminen en 8-9 y los transportes de carga, incluidas las camionetas, no podrán hacerlo aquellos que no tengan sello verde y finalicen sus placas en 6-7-8-9. La Delegación informó que no habrá restricción vehicular para los transportes de carga que tengan sello verde.

También está prohibido realizar quemas agrícolas hasta el 31 de octubre y se podrá realizar la denuncia respectiva a la Corporación Nacional Forestal -Conaf- al número 130.

En relación a las clases de educación física, el ministerio de Educación sugiere modificar la intensidad de éstas en los días de alerta ambiental, priorizando aquellas actividades que no requieran un mayor consumo de oxígeno e, idealmente, realizarlas bajo techo.