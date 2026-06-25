Declaran alerta ambiental en la Región Metropolitana para este jueves

La Delegación Presidencial metropolitana declaró alerta ambiental para este jueves en la Región Metropolitana (RM) debido a las malas condiciones de ventilación que existirán en la cuenca.

La determinación se adoptó por recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la RM, como medida preventiva para el resguardo de la salud de la población.

De acuerdo al reporte de dicha repartición, durante este miércoles, la calidad del aire medida a través de la Red de Monitoreo dl Ministerio de Medio Ambiente, estuvieron con rangos de regular y bueno.

Asimismo, se señaló que en términos meteorológicos, en la zona se observó un régimen anticiclónico frío en superficie y vaguada en altura.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este jueves 25 de junio se prevé régimen anticiclónico en superficie y una transición de dorsal hacia flujo zonal en altura, con temperaturas extremas de 0º y 22ºC.

Según el pronóstico, “no hay probabilidad de advección hacia la cuenca”.

Asimismo, la autoridad recalcó el llamado a respetar las prohibiciones vigentes, como la restricción al uso de calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellet), como también la que prohíbe la realización de quemas agrícolas.

Restricción vehicular

Para este jueves hay restricción vehicular, de acuerdo a la planificación del Ministerio de Transportes entre las 07.30 y las 21.00 horas.

Para automóviles sin sello verde -inscritos antes de septiembre de 2011- con placas patente terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, rige para los dígitos 8, 9, 0 y 1.

Para los autos con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, será para los dígitos 4 y 5, en la Provincia Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Para las motocicletas y similares, inscritas hasta el año 2002 y antes de septiembre de 2010, la restricción aplica a las placas terminadas en 4 y 5 en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Los vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 8, 9, 0 y 1 no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.