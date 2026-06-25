SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Declaran alerta ambiental en la Región Metropolitana para este jueves

    De acuerdo al pronóstico meteorológico no existirá posibilidad de ventilación hacia la cuenca de Santiago. Revisa los dígitos de la restricción vehicular.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La Delegación Presidencial metropolitana declaró alerta ambiental para este jueves en la Región Metropolitana (RM) debido a las malas condiciones de ventilación que existirán en la cuenca.

    La determinación se adoptó por recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la RM, como medida preventiva para el resguardo de la salud de la población.

    De acuerdo al reporte de dicha repartición, durante este miércoles, la calidad del aire medida a través de la Red de Monitoreo dl Ministerio de Medio Ambiente, estuvieron con rangos de regular y bueno.

    Asimismo, se señaló que en términos meteorológicos, en la zona se observó un régimen anticiclónico frío en superficie y vaguada en altura.

    De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este jueves 25 de junio se prevé régimen anticiclónico en superficie y una transición de dorsal hacia flujo zonal en altura, con temperaturas extremas de 0º y 22ºC.

    Según el pronóstico, “no hay probabilidad de advección hacia la cuenca”.

    Asimismo, la autoridad recalcó el llamado a respetar las prohibiciones vigentes, como la restricción al uso de calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellet), como también la que prohíbe la realización de quemas agrícolas.

    Restricción vehicular

    Para este jueves hay restricción vehicular, de acuerdo a la planificación del Ministerio de Transportes entre las 07.30 y las 21.00 horas.

    Para automóviles sin sello verde -inscritos antes de septiembre de 2011- con placas patente terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, rige para los dígitos 8, 9, 0 y 1.

    Para los autos con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, será para los dígitos 4 y 5, en la Provincia Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

    Para las motocicletas y similares, inscritas hasta el año 2002 y antes de septiembre de 2010, la restricción aplica a las placas terminadas en 4 y 5 en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

    Los vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 8, 9, 0 y 1 no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

    Más sobre:Alerta ambientalRestricción vehicularSantiagoRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado aprueba idea de legislar de megaproyecto con los votos justos y Araya (PPD) se abstiene en señal de apertura

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

    Hacienda da luces del ajuste que podría hacer en el crédito al empleo: habla de una “refocalización”

    Las irregularidades migratorias que reveló la Contraloría en el sistema de visado por reunificación familiar

    Niños haitianos: Tohá defiende memorándum de Thayer y partidos de SD se cuadran con Contraloría

    Reforma de pensiones: el modelo que proponen Fintual y Clapes UC de cara al diseño de fondos generacionales de las AFP

    Lo más leído

    1.
    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    2.
    Arrau desvincula parte del escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas

    Arrau desvincula parte del escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas

    3.
    Punto para exalcaldesa Peñaloza: tribunal declara inadmisible requerimiento de concejales de Las Condes

    Punto para exalcaldesa Peñaloza: tribunal declara inadmisible requerimiento de concejales de Las Condes

    4.
    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    5.
    Crespo ante comisión por el Estallido Social: “Tampoco es mi responsabilidad auxiliar a una persona que se está quemando con su propio fuego”

    Crespo ante comisión por el Estallido Social: “Tampoco es mi responsabilidad auxiliar a una persona que se está quemando con su propio fuego”

    6.
    ¿Se salvan los empleados judiciales? Suprema se divide por cuadernos de remoción para funcionarios de la judicatura

    ¿Se salvan los empleados judiciales? Suprema se divide por cuadernos de remoción para funcionarios de la judicatura

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Senado aprueba idea de legislar de megaproyecto con los votos justos y Araya (PPD) se abstiene en señal de apertura
    Chile

    Senado aprueba idea de legislar de megaproyecto con los votos justos y Araya (PPD) se abstiene en señal de apertura

    Las irregularidades migratorias que reveló la Contraloría en el sistema de visado por reunificación familiar

    Niños haitianos: Tohá defiende memorándum de Thayer y partidos de SD se cuadran con Contraloría

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”
    Negocios

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

    Hacienda da luces del ajuste que podría hacer en el crédito al empleo: habla de una “refocalización”

    Reforma de pensiones: el modelo que proponen Fintual y Clapes UC de cara al diseño de fondos generacionales de las AFP

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    La alegría de Vinícius: “Ancelotti me dijo que era casi imposible que anotara de cabeza, así que ahora espero mi regalo”
    El Deportivo

    La alegría de Vinícius: “Ancelotti me dijo que era casi imposible que anotara de cabeza, así que ahora espero mi regalo”

    Pese a una jornada llena de errores: la U reacciona sobre el final ante La Calera y le arrebata un empate en la Copa Chile

    “Es injusta y clasista; raya lo inconstitucional”: Aníbal Mosa anuncia que Colo Colo apelará sanción contra Javier Correa

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    La polémica canción de Blur que provocó una tensa pelea con su productor estrella
    Cultura y entretención

    La polémica canción de Blur que provocó una tensa pelea con su productor estrella

    La canción de The Beatles de la que Paul McCartney se siente más orgulloso (y no es la que piensas)

    Pedropiedra llevará su show interactivo “La Tómbola” al sur de Chile

    Acusaciones de “remilitarización” y expansión de FF.AA. con poca transparencia elevan tensión entre China y Japón
    Mundo

    Acusaciones de “remilitarización” y expansión de FF.AA. con poca transparencia elevan tensión entre China y Japón

    Terremoto sacude varias regiones de Venezuela y remece fuerte Caracas

    SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo 7,2 en Venezuela

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé